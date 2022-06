Zum 74. Hohenloher Bergfest von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Juli lädt die TSG Waldenburg alle Gäste herzlich ein und heißt ganz besonders die Sportlerinnen und Sportler auf dem Balkon Hohenlohes willkommen.

Nach der langen Zeit der Corona-Pandemie freut sich die TSG Waldenburg, dass wir wieder große Sportveranstaltungen stattfinden können. Zahlreiche Ehrenamtliche haben sich ins Zeug gelegt, um die verschiedenen sportlichen und musikalischen Angebote zu organisieren. Das Bergfest wird am Freitag, 15. Juli um 19.30 Uhr mit Sportlerehrungen der Stadt Waldenburg, umrahmt mit Aufführungen durch die Abteilungen der TSG Waldenburg und der Acoustic Rock Band »AcoustasoniXs«, eröffnet.

Der H.U.-Nepper Kinder-Cross-Duathlon beginnt am Samstag, 16. Juli um 11 Uhr. Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2016 bezwingen einen 400 Meter Crosslauf, fahren zwei Kilometer Rad im Gelände und überqueren die Ziellinie nach einem altersbedingt 400- oder 150-Meter-Lauf. Hierbei erfolgt keine Zeitnahme. Der Spaßfaktor steht eindeutig im Vordergrund und bei der anschließenden Tombola winken tolle Preise.

Das erstmals 2019 eingeführte 11-Meter-Turnier startet am Samstag ab 14 Uhr in die zweite Auflage. Jede Mannschaft muss aus mindestems fünf Spielern bestehen. Alle Fußballgegeisterten und alle, die Spaß haben wollen, sind hierzu herzlich eingeladen. Meldeschluss ist am 8. Juli 2022. Samstagabends heizt die Band »Snow« den Partygängern ab 20 Uhr im Festzelt kräftig ein.

Erstmals mit dem neuen Hauptsponsor Förch heißt es am Sonntag, 17. Juli beim Förch Triathlon »Schwimme stark, radle schnell und laufe konstant«. Die Sprintdistanz bestehend aus 500 Meter Schwimmen im Neumühlsee, 20 Kilometer Radfahren (die ersten Radkilometer sind sehr anspruchsvoll) und einem abschließenden Fünfkilometerlauf stellt selbst gut trainierte Triathleten vor größere Herausforderungen. Zudem ist die Strecke landschaftlich sehr reizvoll. Für Hobbysportler und Einsteiger besteht die Möglichkeit, ein Team zu bilden, in welchem mindestens eine Frau starten muss. Der Startschuss fällt für die Staffelteams um 12.30 Uhr, die Einzelstarter nehmen die Strecke um 13 Uhr in Angriff. Meldeschluss ist am 1. Juli 2022.

Das Hohenloher Bergfest bietet ein paar gesellige und unbeschwerte Stunden mit spannenden Wettkämpfen auf Waldenburgs Höhen. Die Organisatoren freuen sich auf alle Gäste!

74. Hohenloher Bergfest, Fr. 15. bis So. 17. Juli, Waldenburg, www.tsg-waldenburg.de