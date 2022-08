8. Lange Nacht der Kultur Öhringen

Der ganze September wird in Öhringen zum Kulturmonat mit abwechslungsreichem Programm. Unter dem Motto »Öhringen begeistert!« ist die 8. Lange Nacht der Kultur am Samstag, 17. September das Highlight.

Am 17. September verwandelt sich die Große Kreisstadt Öhringen in einen magischen Ort voller Kreativität, Inspiration und Lebenslust. »Unsere ‚Stars‘ bei der Langen Nacht der Kultur sind die Theatergruppen, die sich nun nach langer Pause wieder mächtig ins Zeug legen«, sagt der städtische Kultur und Veranstaltungsleiter David König. Tickets für die kostenpflichtigen Theater- und Musikaufführungen gibt es über die Ticket-Plattform Reservix. Es gibt keine Abendkasse. Einzeltickets können bis vor Veranstaltungsbeginn (je nach Verfügbarkeit) online gekauft und am Einlass vorgezeigt werden. Veranstaltungen, die draußen stattfinden sind frei. Ebenso das Kinderprogramm, die Museen und die Angebote in der Stiftskirche. Das Programmheft ist auf der städtischen Seite zu finden und liegt zum Mitnehmen in der Zentrale im Öhringer Rathaus und weiteren Auslagestellen aus.

Um 18 Uhr eröffnet am Samstag, den 17. September Oberbürgermeister Thilo Michler gemeinsam mit den Theatergruppen auf dem Marktplatz die 8. Lange Nacht der Kultur. 24 Spielstätten und acht Theatergruppen laden dann zu kulturellen Begegnungen ein. Ob kurzweilige Sketche, Komödien, Einakter, virtuose Darbietungen mit Gitarre, oder preisgekrönte Schlagzeugbeats, lichttänzerische Walk-Acts, Magier und fotografische Lichtmalerei – in Öhringen ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Da viele Kinder wegen der Pandemie lange Zeit auf Kultur verzichten mussten, liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Kinderprogramm, welches bereits um 16 Uhr beginnt. Ob Puppentheater, Mitmachtheater oder ein Kindermusical – Kinder sind herzlich willkommen. Die städtischen Museen Werkstatt Pflaumer und Weygang-Museum bieten ebenfalls ein spezielles Kinderprogramm an.

Die ersten Vorführungen beginnen um 19 Uhr und dauern jeweils 30 Minuten. Sie finden mehrmals am Abend immer zur vollen Stunde statt – 20, 21 und 22 Uhr. In den Pausen ist Zeit die Spielstätten zu wechseln. Letzte Vorstellung ist jeweils um 22 Uhr.

8. Lange Nacht der Kultur, Sa. 17. September, 18 bis 23 Uhr, Öhringen, www.oehringen.de /freizeit/staedtische-veranstaltungen/lange-nacht-der-kultur