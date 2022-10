Bad Mergentheim: Highlights im November

In Bad Mergentheim werden im November wieder viele Highlights geboten, darunter der Auftritt von Salut Salon am 3. November, das ABBA Tribute Concert am 18. November und das Swinging Christmas Adventskonzert mit Sylvia Baumann am 27. November.

Foto: Wolfgang-Bäumler Voulez Vous – ABBA Forever Tribute Concert

Seit 2020 verzaubern Salut Salon ihr Publikum mit ihrer neuen Bühnenshow: »Die Magie der Träume«. Der Titel ist Programm. Es geht um Träume und den Zauber, der von Träumen ausgehen kann. Gerade die Musik ist voll davon: Ob mit Tschaikovskys »Winterträume«, Ysaÿes »Rêve d’enfant/Traum eines Kindes« oder »Hedwig’s Theme« aus der Filmmusik zu Harry Potter – die vier Musikerinnen zaubern und verzaubern, spielen und singen, rappen und steppen. Was ist Traum, was Realität? Die Magie liegt bei Salut Salon auch darin, dass diese Frage unbeantwortet bleibt. Angelika Bachmann (Geige), Iris Siegfried (Geige), Olga Shkrygunova (Klavier) und Heike Schuch (Cello) kommen aus der Zauberschule und gehen in Deutschland und international auf Tour. Das Hamburger Quartett Salut Salon begeistert immer wieder das Publikum auf der ganzen Welt mit Klassik von Bach bis Prokofiev, mit Tangos von Astor Piazzolla, eigenen Chansons, Instrumental-Akrobatik und poetischem Puppenspiel. Das Geheimnis des Quartetts: ihre Konzerte voller Virtuosität, Charme und Humor. Am 3. November sind Salut Salon um 19.30 Uhr im Großen Kursaal zu sehen.

Pop-Ikonen, lebende Legenden, Kultband – ABBA! Diese vier magischen Buchstaben verkörpern vier charismatische Ausnahmekünstler, die ihre Fans weltweit seit über vier Jahrzehnten begeistern. Ihr grandioser Durchbruch am 6. April 1974 ist unvergessen: An diesem geschichtsträchtigen Tag gewannen Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad, nach den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen ABBA genannt, den 19. Eurovision Song Contest im britischen Brighton und ihr Aufstieg in den Pop-Olymp begann. Mit unverwechselbarem Sound reißt der (neben Knäckebrot und Ikea) wohl bekannteste Schweden-Export seit über 40 Jahren das Publikum zu frenetischen Begeisterungsstürmen hin. Am 18. November um 19.30 Uhr kann das Publikum im Großen Kursaal die atemberaubende Atmosphäre des Grand Prix 1974 in Brighton hautnah auf der Bühne erleben und sich in die fantastische Glitzerwelt der 60er Jahre entführen lassen. Voulez Vous – ABBA Forever Tribute Concert ist ein Hochgenuss des Glamour-Pop und lädt alle ABBA Fans zum enthusiastischen Mitsingen und Mittanzen ein. Die Bühne bebt, wenn die hochkarätige Truppe aus Profi-Musikern und bekannten Musical-Stars wie Laura Birte die musikalischen Meilensteine einer beispiellosen Weltkarriere performt.

Silvia Baumann

Die facettenreiche Soul- und Jazzsängerin Sylvia Baumann beschert dem Publikum am Sonntag, 27. November um 15.30 Uhr in der Wandelhalle zusammen mit dem Kurensemble Bad Mergentheim einen zauberhaften Adventsnachmittag. Musik war schon immer die große Leidenschaft von Sylvia Baumann. Ihre unverwechselbar soulige Stimme hat Wiedererkennungswert. Dank ihres musikalischen Backgrounds lernte und entwickelte sie eine musikalische Bandbreite von Klassik, Chansons, Blues/Gospel über Rock/Pop bis zu Jazz/Swing. Dabei überzeugt sie mit einem fantastischen Stimmvolumen, bei dem ruhige Balladen genauso authentisch und stimmlich perfekt sind wie fetzigere Popsongs.

