Blaufelden ist neuer Corona-Hotspot und Hohenlohe bekommt Ausgangssperre

Nach Crailsheim und Schrozberg kommt mit Blaufelden nun ein weiterer, bundesweiter Corona-Hotspot aus dem Landkreis Schwäbisch Hall hinzu.

Am Montag, 29. März stieg der Sieben-Tage-Inzidenzwert der kleinen Gemeinde auf 1059,4 pro 100.000 Einwohner. Im Verlauf der letzten Woche traten 274 Neuinfektionen in der 5300 umfassenden Kleinstadt auf. Bereits seit über einer Woche gelten für Blaufelden, Schrozberg und die anderen Gemeinden des Landkreises Schwäbisch Hall besonders strenge Regelungen, darunter Maskenpflicht in den Innenstädten und eine Ausgangssperre tagsüber. Aktuell liegt der Landkreis Schwäbisch Hall bei 482,3 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Stand 29. März), also knapp unter der 500er-Marke.

Auch im Hohenlohekreis ist die Situation ernst, aufgrund des hohen Wertes von 268,1 pro 100.000 Einwohner gilt ab Mittwoch, 31. März eine nächtliche Ausgangssperre; der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist von 21 bis 5 Uhr nur mit trifftigem Grund gestattet. Sobald die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 fällt, wird die Ausgangssperre wieder aufgehoben.