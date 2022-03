Dino City Bad Mergentheim

Die Bad Mergentheimer Innenstadt wird im Frühjahr 2022 mit einer spektakulären 3D-Aktion zur »Dino City«.

An über 40 Standorten können Passantinnen und Passanten von Anfang März bis Ende Mai Dinosaurier in Originalgröße entdecken und mit dem Handy ein Erinnerungsfoto von dieser spektakulären Begegnung machen. Und nicht nur das – die Urzeit-Tiere fliegen, laufen, stampfen und brüllen wie zu ihren Lebzeiten.

Über den Aktions-Zeitraum werden auch zwei lebensgroße Exponate einer Dinosaurier-Wanderausstellung in der Innenstadt zu finden sein. So werden alle Besucherinnen und Besucher auf den ersten Blick darauf hingewiesen, dass es die virtuelle Ausstellung gibt. Den Abschluss der Dino City bildet die lange Einkaufsnacht am Freitag, 27. Mai 2022. Der Clou: Die Dinosaurier verstecken sich hinter 40 großformatigen Fußstapfen auf den Gehwegen der Innenstadt verteilt. Erst wenn die darauf befindlichen QR-Codes mit Smartphones oder Tablet gescannt werden, erwachen mithilfe eindrucksvoller Augmented Reality (AR) die riesigen Reptilien in Originalgröße zum Leben. Zu den größten gehört der Brachiosauraus, auch Langhals genannt, der über 13 Meter in den Bad Mergentheimer Himmel ragt. Das Besondere: Hat sich der jeweilige Dinosaurier auf dem Bildschirm erst einmal aufgebaut, kann man sich mit ihm fotografieren und filmen lassen, um die einzigartige Begegnung festzuhalten mit der Welt zu teilen. Auch im Activ-Center, dem Wildpark und der Solymar Therme sind die Fußspuren zu finden und dehnen somit das besondere Erlebnis auf das gesamte Stadtgebiet aus. Ob verbunden mit dem Wochenmarkteinkauf, dem Shoppingbummel oder einem entspannten Café-Besuch, die Dino-City ist einen Besuch wert.

Die Dino-City ist eine Besonderheit, die es in Deutschland so bisher erst einmal und nur in einer Großstadt gab. Bad Mergentheim freut sich auf alle Besucher, ob kleine oder große Dino-Fans und alle, die Spaß an interaktiven Aktionen und witzigen Fotos haben.

Die erforderliche App »3DQRplus« kann bequem vorab von zu Hause aus in Play- und App-Store kostenlos heruntergeladen werden. In allen Bereichen des Bad Mergentheimer Zentrums steht auch das freie WLAN der Stadt zur Verfügung. Eine genaue Anleitung sowie Links zur App sind zudem unter www.bad-mergentheim.de zu finden.

Dino City, Sa. 5. März bis Fr. 27. Mai, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de