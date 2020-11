Die Kreuzgangspiele und KunstKlang präsentieren die Feuchtwanger Kulturweihnacht 2020 mit Achim Conrad, Christiane Karg und anderen.

Obwohl es derzeit nicht viel Positives aus der Kultur zu berichten gibt – oder vielleicht gerade deswegen, soll hier eine Kulturreihe vorgestellt werden, die etwas ganz Besonderes ist: Besonders zum einen, weil sich in anderen Jahren nur vereinzelt Kulturveranstaltungen der Vorweihnachtszeit widmeten, besonders zum anderen, weil die Initiative für diese Reihe von einer Künstlerin ausgeht: Die Sopranistin Christiane Karg möchte den Menschen in und um Feuchtwangen im kleinen Format Weihnachtliches bieten, ein kleines kulturelles Weihnachtswunder für Kinder und Familien, aber auch für Erwachsene.

Foto: Gisela Schenker Christiane Karg

Aus diesem Wunsch ist eine Lesereihe unter dem Titel „Still erleuchtet jedes haus…“ mit Kreuzgang-Schauspieler Achim Conrad geworden, die an den Adventssonntagen kurze Lesungen mit Musik bietet; zu hören sind klassische Weihnachtsgeschichten, Märchen aber auch Gedichte.

Die Lesungen dauern zwischen 20 und 40 Minuten, finden in der Nixel-Scheune statt und sind nach derzeitigem Stand für die Adventssonntage des 2. und 3. Advent, also am 6. und am 13. Dezember 2020 geplant. Neben Christiane Karg unterstützt auch der Förderverein der Kreuzgangspiele diese Initiative.

Karten und Plätze für die Lesungen können aufgrund der unsicheren Lage im Moment nur reserviert werden. Die Reservierung ist möglich im Kulturbüro am Marktplatz, unter Telefon 09852 90444 oder per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen.de Eine Reservierung ist verbindlich.

Weitere Verantsaltungen

Außerdem wird zu Beginn der Feuchtwanger Kulturweihnacht eine Veranstaltung nachgeholt, die bereits für den Oktober geplant war: Der Kreuzgang-Schauspieler Ulrich Westermann ist am 4. Dezember 2020, um 20 Uhr in der Stadthalle Kasten mit dem Theatermonolog „Die Nacht kurz vor den Wäldern“ von Bernard-Marie Koltès zu erleben.

Im Garten des Fränkischen Museums ist am 6. Dezember 2020 zudem in Kooperation mit der Musikschule DKB-FEU-HER-WTR e.V. traditionelle Blasmusik zur Weihnachtszeit zu hören, nicht als Konzert, sondern ab 16 Uhr in lockerer Folge immer wieder in wechselnden Formationen.