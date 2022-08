Feuerwehrmuseum Neuenstein

In den letzten Jahrhunderten wurden die Feuerwehren im Land gegründet. Die Ausrüstung dieser Wehren waren lederne Eimer, Wasserbutten und Handdruckspritzen, von Hand oder von Pferden gezogen. Um Interessierten die Geschichte näherzubringen, pflegt die Feuerwehr Neuenstein ein kleines Museum, in dem diese Exponate und viele Gegenstände aus dem früheren Feuerwehralltag zu sehen sind. Bereits 1990 wurde das Museum, das in einer zum historischen Spritzenhaus umgebauten Scheune zu finden ist, eröffnet. Bei den Exponaten handelt es sich um historische Ausstellungsstücke, die nur in Neuenstein im Dienst waren und aus allen Ortsteilen der Gemeinde stammen. Im Erdgeschoss finden sich Handdruckspritzen verschiedener Hersteller, Hydrantenwagen, sowie ein Tragkraftspritzenanhänger und Bilder aller in Neuenstein eingesetzten Fahrzeuge, während im Obergeschoss verschiedene Leitern, Hydrantenwagen und die alten Alarmierungssysteme bewundert werden können. Nicht minder faszinierend sind Uniformen und Einsatzkleidung von 1900 bis heute, zusätzlich zu Feuerwehrhelmen und Mützen aus allen Epochen, sowie Koppeln, Feuerwehrbeile, Atemschutzgeräte, Armaturen, Beleuchtungen, Musikinstrumente vom ehemaligen Spielmannszug und viele weitere Exponate. Das Museum kann nach Absprache besichtigt werden. wol

Feuerwehrmuseum, Fischgärten 6, 74632 Neuenstein, Fon: 07942-3773, www.feuerwehr-neuenstein.com