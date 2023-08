Freizeittipps in Schwäbisch Hall

Die Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e. V. lädt am 8. September zu einem langen Shoppingabend mit passenden Rahmenprogramm für die ganze Familie ein. Teilnehmende Geschäfte verlängern die Ladenöffnungszeiten bis 20 Uhr und bieten viele tolle Aktionen an. Die After Shopping Party findet im Biergarten auf dem Haalplatz statt. Auch darüber hinaus hat die Stadt Schwäbisch Hall im September viel zu bieten, beispielsweise Schausieden am 17. September in der Siedehütte hinter dem Hällisch-Fränkischen Museum. Von 11 bis 17 Uhr kann man den Siedeknechten beim Schausieden über die Schulter schauen. Der Eintritt ist frei! Weitere Highlights sind: Um 11 Uhr eine Stadtführung, »Mit einem Sieder durch die Stadt«, eine öffentliche Führung durch die Salzabteilung im Hällisch-Fränkischen Museum »Das weiße Gold von Hall« um 14.30 Uhr und das Haalamt hat an diesem Tag von 14 bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Ebenfalls am 17. September findet der Freundschaftstag, ein multikulturelles Begegnungsfest auf dem Haller Marktplatz statt. Die beteiligten Vereine präsentieren verschiedenste Kulturen und Vereinsaktivitäten der vielfältigen und bunten Stadt. Der Freundschaftstag bietet Gelegenheiten zur Begegnung und zum gegenseitigen Kennenlernen. Bei verschiedenen Ständen können auch kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt probiert werden. Hier bietet sich die Gelegenheit, das internationale Schwäbisch Hall kennenzulernen. Außerdem feiert das Hohenloher Freilandmuseum am 23. und 24. September beim Backofenfest sein 40jähriges Bestehen. Geboten wird eine Vielzahl von Aktionen, Blooz, Brot und andere Leckereien, musikalische Unterhaltung, traditionelles Handwerk und eine einzigartige Atmosphäre. An beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Mehr Infos unter www.schwaebischhall.de