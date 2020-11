Herbst und Winter in Künzelsau

Aufgrund der Pandemie-Einschränkungen können einige geplante Veranstaltungen in den nächsten Wochen leider nicht stattfinden.

"Sobald sich die Lage deutlich verbessert, können wir wieder einiges möglich machen“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Aber jetzt im November heißt es Kontakte vermeiden und Abstand halten.“ Teils sind aufwändige Hygienekonzepte entwickelt und Vorträge können teilweise auch online gehalten werden. Deshalb ist diese Auflistung von Veranstaltungen eine Momentaufnahme Anfang November 2020. Änderungen sind vorbehalten.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Werbegemeinschaft Künzelsau bietet am 8. November einen verkaufsoffenen Sonntag in der Künzelsauer Innenstadt von 12 bis 17 Uhr an. Der Herbstmarkt ist abgesagt.

Winter-Zauber mit WinterLounge

Die WinterLounge am Alten Rathaus war im letzten Jahr ein voller Erfolg. Wenn es die Pandemie-Lage zulässt, schaffen auch dieses Jahr die Stadtverwaltung und die Werbegemeinschaft Künzelsau vom 3. Dezember 2020 bis 2. Januar 2021 verschiedene Treffpunkte in der Künzelsauer Innenstadt. Angedacht ist ein Winter-Zauber mit Markthütten, gemütlichen Sitzecken und ein kulinarisches Angebot. Die Innenstadt wird winter-weihnachtlich-festlich geschmückt. Auch ohne den Weihnachtsmarkt „Advent am Schloss“, der Corona-bedingt leider nicht stattfinden kann, wird Künzelsau im stimmungsvollen Ambiente strahlen.

Leider ausfallen müssen folgende Veranstaltungen:

- 4. November 2020, KÜNightLive exklusiv mit den TETs

- 5. November 2020, Theaterabend „Funny Money“

- 7. November 2020, Stadtführung

- 8. November 2020, Herbstmarkt der Werbegemeinschaft. Der Verkaufsoffene Sonntag findet jedoch statt.

- 14. November 2020, Vorlesestunde in der Stadtbücherei

- 15. November 2020, Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Künzelsau und den Stadtteilen sowie Konzertmeditation mit Pater Anselm Grün

- 24. November 2020, Kindertheater „Kalle Blomquist“

- 26. November 2020, Vortrag „LiteraTour“ mit Dr. Krämer

- 2. bis 6. Dezember 2020, Advent am Schloss

- 18. Dezember 2020, Familientheater „Pinocchio“