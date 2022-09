Herbsterlebnisse in Crailsheim

Die Horaffenstadt Crailsheim bietet Besucherinnen und Besuchern in diesem Herbst wieder eine große Vielfalt an Veranstaltungen und kulturellen Highlights.

Lange Nacht der Türme

Am 15. Oktober lädt die zweite Lange Nacht der Türme nach Crailsheim. Kunst, Kultur und ein spezielles Beleuchtungskonzept haben schon bei der ersten Langen Nacht der Türme 2018 für Begeisterung gesorgt. In diesem Jahr steht die Johanneskirche im Mittelpunkt der Illuminationen, die das historische Gebäude im ganz neuen Licht erstrahlen lässt. Auch das Rathaus und die Liebfrauenkapelle sowie weitere historische Gebäude und Türme in der Innenstadt werden in das Konzept aufgenommen. Dazu sorgt ein buntes Programm mit Musikern, Künstlern und unter anderem Stelzenläufern für ein einmaliges Erlebnis. Das Rahmenprogramm wird ergänzt durch kulinarische Angebote. Von 18 bis 23 Uhr können die Besucherinnen und Besucher die Lange Nacht der Türme genießen.

Wer am nächsten Tag noch nichts vor hat, kann direkt beim Onolzheimer Hammeltanz vorbeischauen; einer Traditionsveranstaltung, die bis in das Jahr 1476 zurückreicht. Die mit der traditionellen Kirchweih verbundenen Feierlichkeiten beginnen am Freitag in den örtlichen Gasthäusern und werden am Samstag mit dem Wasch- oder Badetag des Hammels durch die Tanzpaare fortgesetzt. Den ersten Höhepunkt bildet der sonntägliche Festzug durch die Onolzheimer Straßen. Die von unterschiedlichen Gruppierungen der Dorfgemeinschaft in mühevoller Arbeit, liebevoll geschmückt und gestalteten Wagen, begleiten die Tänzer am Montag noch einmal durch die Straßen des Ortes zum Tanzplatz. Die Vorfreude auf die Umsetzung kann an Spannung nicht überboten werden.

Unverheiratete Paare tanzen am Montag auf der Festwiese um einen gestifteten Hammel, den das Siegerpaar erhält. Nach dem traditionellen Klingeln des Weckers, der das Ende des Tanzes signalisiert, gewinnt das Paar, das zu diesem Zeitpunkt den Säbel, der von Paar zu Paar gereicht wird, trägt. Ein unvergessliches Erlebnis, das am Abend in der Turn- und Festhalle mit dem Einmarsch des neuen Siegerpaares bis in die späten Abendstunden fortgeführt wird.

Foto: Yat Ho Tsang Trio ERA

Wer nach so viel Feierlichkeiten eher an kulturellen Veranstaltungen interessiert ist, kann sich bei den Konzerten der Crailsheimer Konzertgemeinde und den Theateraufführungen der Theatergemeinde anspruchsvoll unterhalten lassen. Die Theatergemeinde bietet im November mit dem Stück »Vom Suchen und Finden der Liebe«, nach dem gemeinsamen Drehbuch von Helmut Dietl und Patrick Süskind einen humorvollen Blick auf eine Ehekrise. Auch mit den Stücken »Fisch zu viert«, einer schwarzhumorigen Krimikomödie, und »Spatz und Engel« über die Freundschaft von Edith Piaf und Marlene Dietrich, ist beste Unterhaltung garantiert. Insgesamt sechs Konzerte sowie das traditionelle Silvesterkonzert bietet die Saison 2022/2023 der Crailsheimer Konzertgemeinde. Egal ob beim Trio ERA, dem Duo Forstner-Hanßen oder dem Notos Quartett, hochklassige Künstlerinnen und Künstler entführen das Publikum in die Welt der Musik.

