Erneut hohe Infektionszahlen in Hohenlohe

Die Infektionszahlen in Hohenlohe sind nach urpsrünglichem Rückgang nun wieder sprunghaft angestiegen.

Noch vor zwei Wochen lag der Inzidenzwert des Hohenlohekreis bei unter 40, nun ist er wieder auf 130,5 geklettert, am vergangenen Samstag allein wurden 51 neue Fälle festgestellt, in den vergangenen sieben Tagen waren es 145. Damit findet sich in Hohenlohe erneut die höchste Fallhäufigkeit pro 100.000 Einwohner in Baden-Würrtemberg. Besonders bemerkenswert ist der Corona-Ausbruch bei Würth in Künzelsau: 43 Mitarbeiter infizierten sich im Logistikzentrum des Weltkonzerns, wobei die hochansteckende britische Virus-Mutation B1.1.7 festgestellt wurde. Weitere Tests müssen noch durchgeführt werden, die Verantwortlichen rechnen mit weiteren Vorkommen der Mutation. Die Einsatzkräfte sind unermüdlich dabei, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Aktuell werden im Hohenlohekreis 2.844 Coronavirus-Infektionen verzeichnet (Stand 8. Februar). Landrath Matthias Neth rief wiederholt zur Besonnenheit der Bürger auf und warnte vor der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens.