Krönung von König Charles III.

Am Samstag, 6. Mai wird in der Westminister Abbey in London Prinz Charles Philip Arthur George offiziell zum König des Vereinigten Königreiches und Nordirlands und den 14 Commonwealth Staaten gekrönt. Schon seit dem Tod seiner Mutter, Queen Elisabeth II, ist Charles III. König, aber mit der Krönung und Salbung durch den Erzbischof von Canterbury wird Charles offiziell zum 13. Monarchen des 1707 vereinigten britischen Königreichs.

Rund 2000 Gäste werden zur Krönung des Königs und seiner Ehefrau, Königin Camilla, erwartet. Neben ausländischen Staatsoberhäuptern wie dem französische Präsidenten Emanuel Macron oder Frank-Walter Steinmeier und ausländischem Adel wie zum Beispiel König Willem-Alexander aus den Niederlanden, werden britische Politiker, britischer Adel und Repräsentanten der Wohltätigkeitsorganisationen, die Charles III unterstützt, erwartet.

Während Charles III. bei seiner Krönung auf die Anwesenheit seiner Schwiegertochter, der Herzogin von Sussex verzichten muss, lässt es sich die Verwandtschaft aus Deutschland nicht nehmen, dem historischen Großereignis beizuwohnen.

Philipp Fürst von Hohenlohe-Langenburg darf sich genau wie Bernhard von Baden und Heinrich Donatus Landgraf von Hessen über eine Einladung freuen. Schon 2021 bei Beerdigung von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, durften die drei deutschen Adeligen an der coronabedingt sehr kleinen Trauerfeier teilnehmen, was die enge familiäre Verbindung der Familien zeigt.

Philipp Fürst von Hohenlohe-Langenburg ist durch seine Großmutter, Prinzessin Margarita von Griechenland, welche die Schwester von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh war, der Cousin zweiten Grades des britischen Königs Charles III. Auch beim ersten offiziellen Staatsbesuchs des Königs im April mit Staatsbankett im Schloss Bellevue war Philipp Fürst von Hohenlohe-Langenburg eingeladen. Die beiden verbindet neben ihrer Verwandtschaft ihr Engagement für Umwelt- und Naturschutz.

Schon 1714 nahm zum ersten Mal ein Mitglied des Hauses Hohenlohe-Langenburg an der Krönung eines britischen Königs, George I, teil. Im Schlossmuseum Langenburg widmet sich eine Krönungsausstellung der historischen Bezüge zum britischen Königshaus.