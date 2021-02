Künzelsauer Liefer- und Abholservice

Die Corona-Pandemie ist eine große Herausforderung für die Gesellschaft.

Damit die Geschäfte die Zeit der Einschränkungen überleben können, rufen Bürgermeister Stefan Neumann und die Vertreter der Künzelsauer Einzelhändler dazu auf, das Angebot des Liefer- und Abholservices anzunehmen. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung wird dieser praktische Dienst bereits seit dem Lockdown im vergangenen Frühjahr angeboten. »Jetzt ist es unumgänglich und wichtiger denn je, an einem Strang zu ziehen«, so Bürgermeister Stefan Neumann. »Wir brauchen während der jetzt eingeschränkten Zeit und auch nach der Pandemie einen starken Einzelhandel, der weiterhin ein so attraktives und umfangreiches Angebot für uns alle bereithält. Nur wir können das ermöglichen, indem wir daheim einkaufen«.

Viele Händler ermöglichen den Einkauf auch via Video-Call oder Telefonberatung und einige Geschäfte präsentieren ihr Angebot bereits im Internet.

»Online daheim auswählen, bestellen und sich den gewünschten Artikel nach Hause liefern lassen«, wirbt Matthias Uebele, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, für den bequemen Einkauf. Dieser besondere Service ist komplett kostenfrei für unsere Kunden. Die Ware kann bargeldlos per Überweisung oder PayPal bezahlt werden.« Im Schaufenster vor Ort oder im Internetauftritt der Händler schauen, sich auch online und per Telefon fachkundig beraten lassen oder Kleidungsstücke zum Anprobieren nach Hause bringen lassen – das bieten die Künzelsauer Einzelhändler ihren Kunden an. »Wir liefern schnell und unkompliziert bis an die Haustüre – ganz ohne Aufpreis und auf Wunsch noch am gleichen Tag«, erklärt auch Schorsch Münch von Münch Mode. »Den Kontakt mit unseren Kunden über Instagram, Facebook und Telefon zu halten, ist uns wichtig.« Der Service und die Angebote werden jeweils aktuell angepasst, so dass geltende Corona-Einschränkungen und Auflagen eingehalten werden.

Mehr Infos unter kuenzelsau.de/kaufdaheim