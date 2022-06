Landespolizeiorchester Baden-Württemberg spielt Benefizkonzert am 26. Juni in Michelbach/Bilz

Am 26. Juni 2022 um 18 Uhr spielt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins »Help! Wir helfen! e.V.« Veranstaltungsort ist die Rudolf Then-Halle in Michelbach. Die Hälfte der Einnahmen werden von dem Verein für medizinische Hilfe in der Ukraine verwendet. Die restlichen Einnahmen fließen in die »normalen« Projekte des karitativen Vereins mit Sitz in der Stadt Schwäbisch Hall.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ist mit seinen professionellen Musikerinnen und Musikern das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Es dient der Polizei und dem Land Baden-Württemberg als wichtiger imagebildender Werbefaktor, ist Teil der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit und musikalischer Botschafter der Polizei und des Landes. Mit seinen Holzbläsern (Piccolo, Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophonund Fagott), seinen Blechbläsern (Trompete, Horn, Euphonium, Posaune und Tuba) sowie Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Percussion sind in diesem Klangkörper alle für ein sinfonisches Blasorchester typischen Instrumente vertreten.Das LPO BW bildet ausseinem Klangkörper weiterhin zehnKammermusikensem-bles in unterschiedlichen Größen -vom Quartett bis zum Tentett -vier Holzbläserensembles, fünf Blechbläserensembles und ein Schlagzeug-und Percussionensemble. Das Gesamtorchester sowie seine Ensembles bestreitenjährlich über 100 Auftritte, verteilt auf ganzBaden-Württemberg sowie in Einzelfällen auch im Bundesgebiet und im Ausland. Aufgrund der rund 100-jährigen Geschichte des LPO BW (im Jahr 2020 feiert das Orchester sein 100-jähriges Jubiläum!) blickt es auf eine große Anzahl vielbeachteter Konzerte zurück, verfügt über große Erfahrung und hat ein über die vielen Jahre gewachsenes Renommee.Mit seiner instrumentalen Vielfalt ist es dem Orchester möglich, unterschiedlichste Musikstilrichtungen anzubieten. So reicht das Repertoire des Orchesters von der traditionellen und sinfonischen Blasmusik über klassische Musik bis hin zu Swing, Jazz, Pop und Rock. Neben originaler Literatur für Blasorchester und vielen gängigen Transkriptionen aus unterschiedlichen Genres finden sich auch zahlreiche speziell für das Landespolizeiorchester geschriebene Titel in seinen Konzertprogrammen wieder.Vom LPO BW werden über Veranstaltungen der Polizei, Ministerien und Landesbehörden hinaus auch öffentliche Benefiz-und Galakonzerte für sonstige Veranstalter -wie bspw. Kommunen, Vereine u. ä. gespielt. Dabei besticht das Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten, Herrn Prof. Stefan R. Halder, vor allem durch seine Spielfreude, ein hohes Niveau und stilistische Vielseitigkeit. Auch Kinder-und Schülerkonzerte in Kindertagesstätten und Schulen oder gemeinsame Konzertprojekte mit Musik-und/oder Kunstschulen werden vom LPO durchgeführt.

Einlass zum Konzert ist um 16:30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro. Der Preis an der Abendkasse beträgt 17 Euro.

Vorverkaufsstellen:

Uttenhofen: Bäckerei Gräter, Hauptstraße 18

Gaildorf: Jana's Tabaklädle, Karlstraße 1

Michelbach/Bilz: Bäckerei Gräter, Kirchstraße 10/2

Schwäbisch Hall: Haller Tagblatt-Shop, Haalstraße 5 & 7