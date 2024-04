Neue Broschüre „In Künzelsau ist was los!“ Frühjahr und Sommer 2024

In hellem Sonnengelb ist die neue Broschüre „In Künzelsau ist was los!“ gerade erschienen.

Sommer in der Stadt, Theater im Fluss, Theatervorstellungen für Kinder und Erwachsene, Stadt- und Stadtteilführungen, Vorlesestunden und Bastelvormittage in der Stadtbücherei, Konzerte und Vorträge, Wein- und Kräuterwanderungen – in Künzelsau wird in diesem Frühjahr und Sommer wieder eine große Vielfalt geboten, die Aufzählung ließe sich problemlos noch fortführen. Die unterschiedlichsten Veranstaltungen von April bis September sind in der druckfrischen Ausgabe der Broschüre „In Künzelsau ist was los!“ zusammengestellt.

Neben den Veranstaltungen gibt es auch Informationen zu Museen und anderen Kultureinrichtungen, Freizeitangeboten, Rad- und Wanderwegen, Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten und vieles mehr.

Nächste Termine: KÜNightLive und Theater für Kinder

Schon am Mittwoch, 10. April 2024 sind die Gäste zur KÜNightLive mit THE UNIQUES ins Künzelsauer Rathausfoyer eingeladen. Der Abend verspricht eine musikalische Reise durch alte und neue Rock- und Popklassiker. Für Zuschauer ab acht Jahren führt die Badische Landesbühne Bruchsal am Dienstag, 16. April 2024 ein Theaterstück auf. „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ von Ester Becker wird in der Stadthalle Künzelsau gespielt. Mehr über diese beiden Veranstaltungen, und noch viele weitere, sind in der neuen Broschüre zu finden.

Interessant und online abrufbar

Die Broschüre „In Künzelsau ist was los!“ ist interessant sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Besucherinnen und Besucher. Ab sofort ist sie im Umlauf und im Bürgerbüro im Künzelsauer Rathaus und in den Geschäften in Künzelsau erhältlich sowie über die städtische Homepage unter www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos abrufbar.