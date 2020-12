Neuer E-Auto-Ladepark bei Bretzfeld eröffnet

Die Gebauer Elektrotechnik GmbH & Co. KG hat am 11. Dezember einen Ladepark mit 10 Ladepunkten eröffnet. Direkt an der Ausfahrt 39 der A6 gelegen, können Fahrer*innen eines E-Autos ihr Fahrzeug schnell und bequem mit frischer Energie versorgen. Der Ladepark ist zudem mit Parksensoren ausgestattet, die erkennen, welche Ladepunkte verfügbar sind.

Der Ladepark verwendet das System »smopi® - Die Ladeschranklösung«. Es ist das erste Produkt des Start-Ups, das aus der Gebauer Elektrotechnik GmbH & Co. KG hervor ging. Die eigens dafür entwickelte Softwarelösung unterstützt das moderne Last-, Lade- und Energiemanagement. Das System steuert die optimale Ladegeschwindigkeit und führt so zur idealen Ausnutzung des Netzanschlusses. Der Ladepark nutzt daher die bestehende Energie-Leistung. Die Ladepunkte visualisieren über moderne 15 Zoll Displays transparent alle wichtigen Informationen. smopi® stellt umfangreiche Abrechnungsdienstleistung zur Verfügung.

»Wir wollen Elektromobilität aus Überzeugung für viele so schnell wie möglich verfügbar machen. Mit dem neuen Ladepark an der A6 bieten wir unseren Kund*innen ab sofort einfaches und schnelles Laden ihres E-Fahrzeugs«, erläutert Lukas Schlipf, der Mitbegründer des Start-ups der Gebauer Elektrotechnik Gmbh & Co KG.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier am 11. Dezember, moderiert von Ursula Kloé, Geschäftsführerin von JU-KNOW in Heidelberg, die Gebauer beratend begleitet, richtete auch der Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg Winfried Hermann MdL, ein virtuelles Grußwort an die Gäste. »Der neue Ladepark an der A6 mit 10 Ladepunkten ist ein wichtiger Baustein für das Ladeinfrastruktur-Gesamtsystem. Wir brauchen ein Grundladenetz mit flächendeckenden, öffentlich zugänglichen Ladepunkten im ganzen Land. Smopi ist ein Beispiel für Projekte, die das Land über das Programm Charge@BW fördert, um dieses Ziel zu erreichen. Ich gratuliere allen Beteiligten und Initiatoren«, so Hermann.