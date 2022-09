Rothenburger Märchenzauber 2022

Der »Rothenburger Märchenzauber« feiert in diesem Jahr bereits sein 10-jähriges Bestehen. Vom 4. bis zum 19. November gibt es eine bunte Palette an Jubiläumsangeboten für die ganze Familie zu erleben.

Seit nunmehr bereits zehn Jahren erklingen in Rothenburg ob der Tauber alljährlich im November märchenhafte Töne. Der »Rothenburger Märchenzauber« begeht in diesem Jahr sein großes Jubiläum und hat zu diesem besonderen Anlass seine Laufzeit auf 14 Tage verdoppelt. Vom 4. bis zum 19. November können sich kleine und große Märchenfreunde im verträumten Herzen der Altstadt wieder von fantastischen Geschichten in den Bann ziehen lassen.

Zu einem besonderen Rundgang durch die verwunschenen Mauern des ehemaligen Dominikanerinnenklosters lädt Nonne Sabine am 4., 7. und 17. November um 17.30 Uhr im RothenburgMuseum ein. Ebenfalls dort zu erleben ist die »Märchenzeit« mit Märchenerzählerin Juliane Dehner am 8. und 15. November um 17.30 Uhr.

Für die erwachsenen Märchenfreunde ist Juliane Dehner mit »Märchen von der Liebe« am 10. November um 20 Uhr in der Rothenburger Stadtbücherei zu Gast. Eine Voranmeldung unter Tel. 09861-933870 ist notwendig.

Alle Freunde alter Filme kommen am 5. November um 18 Uhr im Filmpalast Rothenburg auf ihre Kosten. Gezeigt wird der Film »Die Schlangengrube und das Pendel« aus dem Jahr 1967, welcher teilweise in Rothenburg gedreht wurde. Karten sind für 5 Euro erhältlich an der Abendkasse. Alle Filmfans, die es ganz genau wissen wollen, informiert Schauspieler Fabian Pleiser am 6. November um 17.30 Uhr im Musiksaal über die Entstehungsgeschichte des Films und lädt herzlich zum gemeinsamen Erinnern ein!

Schaurig geht es auch am 19. November um 20 Uhr im Musiksaal weiter. Hier präsentiert Christian Klischat seine szenische Lesung »Frankenstein – Oder der moderne Prometheus«. Karten sind ab 2. November für 15 Euro über die Rothenburger Touristen Information erhältlich.

Eine Begegnung mit den »Königen der Lüfte« verspricht das Stadtmarketing am 5. und 6. November von 11 bis 16 Uhr mit einer Greifvogelschau am Kirchplatz.

Gleich drei ihrer selbstgeschriebenen Geschichten präsentiert die Rothenburger Autorin Brigitte Trautmann-Keller bei ihren Märchenlesungen am 9., 13. und 16. November um 17.30 Uhr in der Wolfgangskirche.

In den verwunschen Garten der Montessori-Schule lädt das Märchenteam um Nico Seifert am 11. und 18. November um 17.30 Uhr ein zu dem Theaterstück »Hänsel und Gretel«.

Pfarrer Oliver Gußmann nimmt die Besucher am 14. November um 17.30 Uhr mit in die Heiltumskammer von St. Jakob und verzaubert sie mit der mystischen »Sage vom Golem«.

Rothenburger Märchenzauber, Fr. 4. bis Sa. 19. November, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg-tourismus.de