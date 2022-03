Schwäbisch Haller Gerd Nefzer gewinnt Oscar für »Dune«

Der Filmeffekt-Künstler Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall wurde in der Nacht zum Montag (28.03.) mit einem Oscar für den Film »Dune« in der Kategorie Visuelle Effekte geehrt. Beinahe hätte der 56-Jährige die Trophäe nicht entgegennehmen können: Vergangene Woche war er positiv auf Corona getestet worden. Aber pünktlich zur Abreise nach Los Angeles konnte er sich am Samstagmittag glücklicherweise freitesten.

Mit seinem über 50-köpfigen Team hat er die aufwendigen Spezialeffekte für die Sci-Fi-Epos »Dune« kreiert, von denen er im Zuge der Oscar-Verleihung begeistert erzählte. Dennoch gab sich Nefzer bescheiden: Er wollte noch nicht feiern, wie er vor der Oscar-Bekanntgabe sagte. »Da bin ich eher Pessimist und vorsichtig, damit man nicht in ein Loch fällt, wenn etwa James Bond den Oscar gewinnt.«

»Dune« war unter anderem für die Kategorie »best visual effects« nominiert. Der Schwäbisch Haller Filmeffekt-Künstler und sein Team hatten die Nominierung live im Studio Babelsberg verfolgt. Bereits Mitte März hatte Nefzer in der Royal Albert Hall in London seinen Sieg in der Kategoie »Visuelle Effekte« gefeiert.

Gerd Nefzer hat bereits 2018 einen Oskar gewonnen: Damals erhielt er die Auszeichnung für die besten Effekte im Film »Blade Runner 2049.