Stadtwerke Schwäbisch Hall: 3-Berge-Cup

Hobby- und Profiläufer aufgepasst: Am 23. April 2022 findet die kleine Lauf-Version des Stadtwerke 3-Berge-Cups statt. Dieses Jahr können alle Läuferinnen und Läufer am Lauf-Samstag ihr Können unter Beweis stellen.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall, der TSV Michelfeld und der TTC Gnadental laden alle Sportbegeisterten herzlich ein, am Samstag, 23. April Teil des besonderen und familiären Events »Michelfeld meets Stadtwerke« zu sein.

Die Strecken über fünf und zehn Kilometer bieten die Gelegenheit, sich sportlich zu beweisen. Egal ob Läufer oder Walker: Es gibt für jeden Leistungsanspruch die passende Strecke und das passende Tempo. Urkunden mit der persönlichen Zeit können bequem über das vorhandene Druckterminal oder im Anschluss im Internet ausgedruckt werden. Eine Siegerehrung findet in der Sporthalle in Michelfeld statt, genauso wie die Bewirtung in (fast) gewohnter Form.

Damit der Lauf zu einem echten Familienevent wird, können auch die jüngeren Sportlerinnen und Sportler auf den Strecken über 400 Meter, 800 Meter und 1.600 Meter starten – je nach Altersklasse. Jeder Sportler erhält bei der Siegerehrung einen kleinen Preis. Außerdem gibt es für alle Nachwuchssportler direkt nach dem Lauf eine Sieger-Medaille sowie die persönliche Urkunde.

Die Vier- bis Siebenjährigen starten über 400 Meter auch dieses Jahr bereits ab 11.30 Uhr, die Acht- bis Zehnjährigen bewältigen die 800 Meter ab 11.45 Uhr. Die Elf- bis 13-Jährigen gehen um 12 Uhr an den Start. Der Startschuss für die Walker über fünf Kilometer ertönt um 13.45 Uhr. Die Läufe mit den Distanzen von fünf und zehn Kilometer beginnen um 15 Uhr. Auf diese Weise können Erwachsene ihren Nachwuchs in Ruhe bis zum Zieleinlauf anfeuern und sie im Ziel begrüßen, bevor sie mit den Vorbereitungen für den eigenen Lauf beginnen und dann an den Start gehen.

Informationen zu den Laufstrecken und den Streckenprofilen werden in der Michelfelder Sporthalle am Veranstaltungstag ausgehängt. Außerdem sind die Infos bereits jetzt auf der Internetseite der Stadtwerke Schwäbisch Hall zu finden. So kann vorab auf den Strecken trainiert werden. Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zum Start- und Zielbereich zur Verfügung. In der Halle finden die Teilnehmer zudem ausreichend Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Eine Gepäckaufbewahrung kann aus Haftungsgründen nicht angeboten werden. Für das leibliche Wohl rund um die Strecken ist wie immer bestens gesorgt.

Die Veranstalter verweisen für das Event »Michelfeld meets Stadtwerke« auf die aktuellen Corona-Verordnungen. Diese sollten von allen Teilnehmern im Blick behalten werden. Die Stadtwerke informieren über mögliche Verordnungen und Änderungen aber auch stets aktuell auf ihren Social-Media-Kanälen (Instagram: @stadtwerkesha oder auf Facebook @StadtwerkeSchwaebischHall). Weitere Informationen zu den Laufstrecken sowie das Online-Anmeldeformular gibt es unter www.stadtwerke-hall.de/3-berge-cup.

Stadtwerke 3-Berge-Cup, Sa. 23. April, Sporthalle Michelfeld, www.stadtwerke-hall.de/3-berge-cup