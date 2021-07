Touristikgemeinschaft Hohenlohe: Schnell informiert

Die Internetseite der im Landratsamt Hohenlohekreis ansässigen Touristikgemeinschaft Hohenlohe, www.hohenlohe.de, bietet nicht nur schnelle Information über die Freizeitmöglichkeiten in der Region, die Adresse lässt sich auch ganz leicht merken.

Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Touristikgemeinschaft Hohenlohe Kunden beraten, dann hören sie oft den Satz »Dass es so viele Freizeit- und Erholungsangebote in Hohenlohe gibt, haben wir gar nicht gewusst.« Mit einem Augenzwinkern antworten die Touristiker dann meistens: »Das stimmt – und auf unserer Homepage finden Sie noch viel mehr davon.« Und in der Tat präsentiert sich unter www.hohenlohe.de ein geballtes Angebot unterschiedlichster touristischer und kultureller Leistungsträger der Region.

Einen ersten Überblick über Neuigkeiten und Wissenswertes bietet die Rubrik »Aktuelles«. Um bei der Fülle und großen Auswahlmöglichkeit schnell das gewünschte Ergebnis zu erhalten, werden abwechselnd die »Top 4-Themen« vorgestellt. Hierzu gehören beispielsweise Sterne-Auszeichnungen für Gastronomie und Hotellerie, neue Broschüren und Tourismusprojekte, Veranstaltungstipps, aber auch Hinweise zu rechtlichen Fragen.

Eine leicht verständliche Menüführung ermöglicht die gezielte Suche nach Themen, aber auch das Schmökern im Hohenloher Schatzkästchen der Freizeitmöglichkeiten. Besonders beliebt ist die Auswahl »Typisch«. Hier gibt es Wissenswertes zu Land und Leuten, den prägenden Landschaften Hohenlohes sowie auch Informationen zum Wirtschaftsstandort. Auch die überregional bekannte »Genießerregion Hohenlohe« heißt an dieser Stelle die Leserschaft willkommen. Die »Hohenlohe Mediathek« beinhaltet u.a. Kurzvideos und eine umfangreiche Sammlung an Reiseliteratur bis hin zu hohenlohischen Kochbüchern. Wird das »Reiseland« angeklickt, öffnet sich die ganze Vielfalt touristischer Möglichkeiten. Beginnend mit der Vorstellung der Städte und Gemeinden reihen sich die beliebten Themen Radfahren, Wandern, Kultur, Veranstaltungen und Freizeit auf. Hier kann nach Herzenslust nach Tages- und Mehrtagestouren geschaut oder sich über die großen und kleinen kulturellen Höhepunkte und Veranstaltungen informiert werden. Das übersichtliche »Freizeitparadies Hohenlohe« zeigt die Palette aller Möglichkeiten, die Hohenlohe zu einem beliebten Reiseziel für Gäste aus Nah und Fern werden lässt. Dieses Jahr wurden mit den »Wohnmobil Entdeckertouren« neue Vorschläge für die immer beliebter werdende Form der Freizeitgestaltung aufgenommen.

Der Internetauftritt www.hohenlohe.de wurde so gestaltet, dass er möglichst allen Ansprüchen der unterschiedlichsten Gästewünsche entspricht. Der Eine wünscht auf Papier gedruckte Broschüren, dem Anderen genügt die Information im digitalen Format. Ein besonderer Service der Touristikgemeinschaft Hohenlohe ist es auch, dass viele Touren mit GPS-Daten versehen sind, die bspw. auf das Handy geladen, die Wegführung vor Ort erleichtern können. Doch was wären die schönsten Rad- und Wandertouren ohne die Verpflegungs- und Übernachtungsbetriebe rechts und links der Wege? Deshalb kann der Gast bei der Rubrik »Gastgeber« aus einer Vielzahl an Betrieben unterschiedlichster Kategorie auswählen. Die Internetpräsentation bietet neben Information und Datendownload eine weitere wichtige Funktion: Das Bestellen der Broschüren. Im Serviceteil befindet sich jeweils eine Kurzbeschreibung der Publikationen, die dann in der Regel kostenfrei zugeschickt werden. Hierzu gehört auch eine neue Broschüre über das Welterbe Limes, welche in Kooperation mit der Touristikgemeinschaft Odenwald erstellt wurde.

Der Verein Touristikgemeinschaft Hohenlohe nutzt www.hohenlohe.de auch dafür, seine Struktur für Interessierte transparent zu machen. Bei »Wir über uns« kann nachgelesen werden, für welche Ziele die Tourismusorganisation des Hohenlohekreises eintritt und welche Aufgaben sie seit vielen Jahren erfolgreich erfüllt. Um das heimische Tourismusnetzwerk weiter zu entwickeln, werden auch alle der derzeit 90 Vereinsmitglieder der im Hohenlohekreis und den Landkreisen Schwäbisch Hall und Heilbronn ansässigen Partner gelistet.

