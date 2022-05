Das Würth Open Air geht am 24. Juni 2022 auf dem Gelände des Carmen Würth Forum in die 21. Runde. Auf dem Line-up stehen Silbermond und Wincent Weiss. Nun steht der dritte Künstler fest: Egon Werler.

Egon Werler, geboren 2005 in Berlin, ist Gewinner von »The Voice Kids 2021«. »Genug geschwiegen« heißt der erste Song, mit dem Egon Werler nun in seine Solokarriere startet – ein Jahr nach seinem Sieg. Mit seiner kraftvollen Stimme und seinem authentischen Auftreten spielte er sich ins Herz einer ganzen Generation. Man spürte sofort, dass hier jemand seine Leidenschaft, sein Talent, sein ganzes Herz in die Musik legt; dass hier jemand trotz seines jungen Alters eine große künstlerische Vision besitzt.

Foto: Jens Koch Silbermond

Damals sammelte er über Nacht 50.000 Follower auf Instagram. Noch viel mehr haben seit dem »Voice Kids«-Finale auf neue, eigene Musik von ihm gewartet. »Genug geschwiegen«, das ist auch eine Botschaft an diese Fans: Ich bin jetzt da!

Im vergangenen Jahr hat Egon Werler unermüdlich geschrieben und ein Team von Musikern und Produzenten um sich gesammelt, mit denen er seine musikalische Vision nun verwirklichen kann. Er ist seinen Weg unbeirrt weiter gegangen, auch gegen alle Widerstände, die man dabei überwinden muss.

»Genug geschwiegen« handelt von Zorn und Enttäuschung, aber auch davon, wie man beides überwindet, weil die Liebe zur Musik stärker ist. Man hört hier einem Künstler zu, der seine Fesseln abstreift und zu sich selbst findet.

»Genug geschwiegen«: Das ist ein Song, der Mut dazu macht, das zu tun, woran man glaubt – egal, was die anderen von einem verlangen: »Ich brauch dich nicht, um ich zu sein – ab jetzt geh ich meinen Weg allein!«.

Mit ihrem Album »Schritte« präsentiert sich die Band Silbermond ihren Fans beim Würth Open Air. Im Gepäck hat die Pop-Rock-Band aus Bautzen nicht nur die Hits aus ihrem neuen Album, sondern auch weitere Meilensteine ihres Schaffens wie »Das Beste«, »Symphonie«, »Irgendwas bleibt« und »Leichtes Gepäck«. Der große Durchbruch gelang Silbermond im Jahr 2004 – mit dem Hit »Durch die Nacht«. Das dazugehörige Debüt-Album »Verschwende deine Zeit« wurde mit Dreifach-Platin ausgezeichnet, die darauffolgende Single »Symphonie« entwickelte sich zu einem Meilenstein in der deutschsprachigen Musiklandschaft.

Foto: Christoph Köstlin Wincent Weiss

Die Besucher dürfen sich neben Silbermond auf Wincent Weiss freuen. Der deutsche Popsänger und Songwriter ist bekannt durch Hits wie »Unter meiner Haut« und »Musik sein«. »Vielleicht Irgendwann« heißt das neue Album, das er im Mai 2021 veröffentlichte und beim Würth Open Air präsentiert.

Einlass zum Konzert ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Die Karten sind unter www.kultur.wuerth.com, in den Museumshops in Gaisbach, unter www.eventim.de, bei den Eventim-VVK-Stellen oder telefonisch unter der Eventim-Tickethotline 01806 570070 erhältlich.

Würth Open Air, Fr. 24. Juni, 18 Uhr, Carmen Würth Forum, Künzelsau, www.kultur.wuerth.com