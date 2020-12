Weihnachtsatmosphäre in der Kurstadt Bad Mergentheim

Die romantische Kurstadt Bad Mergentheim empfängt wieder im vorweihnachtlichen Festkleid. Hinter den Kulissen wurden und werden alle Vorbereitungen getroffen und Konzepte entwickelt.

Vieles davon steht selbstverständlich unter dem Vorbehalt der aktuellen Entwicklungen, denn gerade in einer Gesundheitsstadt hat Gesundheit Priorität. Doch Anlass zur Vorfreude auf jede Menge Winter-Magie gibt es genug.

Was wäre zum Beispiel ein Bad Mergentheimer Advent ohne festlich geschmückte Altstadtfassaden und leuchtenden Weihnachtsschmuck? Zur Kulisse der vielseitigen Einkaufsstadt, wo bummeln einfach Freude macht, gehört das traditionsreiche Residenzschloss. Aber auch ganz neue Plätze wie der autofreie und kunstvoll-atmosphärisch gestaltete Gänsmarkt laden zum Entdecken ein. Die Leckereien und edlen Tropfen des Taubertals warten zudem buchstäblich »an jeder Ecke«.

Abwechslungsreich präsentiert sich das Kulturangebot: Rosemarie Lux zeigt »Wasserwelten« im Kulturforum und Roland Bauer präsentiert sein fotografisches Lebenswerk im Residenzschloss, wo zeitgleich noch die interaktiv-dreidimensionale Familienausstellung »Rom lebt!« zu sehen ist.

An der frischen Luft warten ebenfalls besondere Erlebnisse. Erstmals öffnet der artenreiche Wildpark Bad Mergentheim auch in der Nebensaison täglich. Kurpark und Schlosspark verzaubern als weitläufige Winterlandschaften – und die Panoramawege zum Spazieren und Wandern haben ohnehin 365 Tage im Jahr geöffnet. Zum Ausgleich für alle winterlichen Ausflüge wärmt die Solymar Therme mit ihren heilsamen Sole-Becken Körper und Seele.

Der klassische Weihnachtsmarkt soll in verkleinerter Form in den Äußeren Schlosshof verlegt werden, was Vorkehrungen für bestmöglichen Infektionsschutz ermöglicht. Gleichzeitig bekommt er so eine noch gemütlichere und durch den gesteuerten Besucher-Zugang geradezu familiäre Atmosphäre. Über die aktuellen Entwicklungen und das Stattfinden von Veranstaltungen hält die Stadt unter www.bad-mergentheim.de sowie wie im persönlichen Dialog per Telefon unter 07931-57 4815 oder per E-Mail an tourismus@bad-mergentheim.de auf dem Laufenden.

