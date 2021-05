Autokino auf dem Festplatz – Filmgenuss in Eberbach

Trotz Corona soll in Eberbach im Mai wieder Kultur möglich gemacht werden. Vom Freitag, dem 7. Mai bis Sonntag, dem 16. Mai veranstaltet die Stadt deshalb mit Unterstützung der Sparkasse ­Neckartal-Odenwald das Eberbacher Autokino 2021. An insgesamt zehn Tagen werden Kultfilme, aktuelle Blockbuster, aber auch Ausgefallenes wie ein Live-Mitschnitt der Oper »Der Freischütz« ­gezeigt – inklusive prominenten Gastauftritten ...

Die Entwicklung der Corona-Pandemie mit den entsprechenden Vorgaben lassen derzeit keine Veranstaltungen zu. Der Eberbacher Frühling musste, wie schon im vergangenen Jahr, komplett abgesagt werden – das Eberbacher Autokino auf dem Festplatz in der Au vom 7. bis 15. Maisoll für etwas Abwechslung und gute Unterhaltung sorgen. Die genauen Angaben zum Programm, zu den Zeiten und zu den geltenden Vorgaben finden alle Interessierten auf www.eberbach.de.

Fotos: ZDF/MARKUS_FENCHEL 16. Mai, 19 Uhr: Zwei Folgen der Serie »Soko-Stuttgart«

Ab Freitag, 30. April ist es möglich, Tickets für die Veranstaltungen zu kaufen – ebenfalls und ausschließlich über die Homepage der Stadt Eberbach. Besonderheiten des Autokinos 2021 sind u.a. eine Auswahl von Filmen des Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart 2020, die am Montag dem 10.Mai gezeigt werden.

Am Dienstagabend dürfen sich alle Klassik-Fans und die Freunde und Förderer der Zwingenberger Schlossfestspiele auf den Live-Mitschnitt der Oper »Der Freischütz« von C.M. von Weber freuen. Gezeigt wird die Inszenierung von Michael Gaedt, vielen auch bekannt als Schrotti aus der ZDF-Serie »Soko-Stuttgart« und natürlich vom legendären Comedy-Trio »Die Kleine Tierschau«. Wer den schwäbischen Schauspieler und Entertainer Michael Gaedt einmal erlebt hat, der weiß, dass er keine halben Sachen macht. Dies gilt auch für seine Neuinszenierung der Oper »Der Freischütz«.

Am letzten Autokinotag 2021 kommt dann Schrotti alias Michael Gaedt sogar noch live nach Eberbach! Zwei Folgen der Soko-Stuttgart werden im Abschluss-Abend-Programm von Schrotti anmoderiert und in der Pause zwischen den beiden Folgen kabarettistisch ergänzt und verbunden. Auf eine Live-Bühne wird in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen verzichtet.

Am Montag, dem 10. Mai gehört die Leinwand beim Eberbacher Autokino 2021 den Trickfilmen.In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart und dem Mobilen Kino, Klaus Friedrich, präsentiert die Stadt Eberbach Highlights des Trickfilms vom Internationalen Trickfilm-Festival 2020. Gezeigt werden auf der großen LED-Leinwand »Best of Tricks for Kids« um 14 Uhr, »Best of Trickstar Nature Award« um 16 Uhr und »Best of Internationaler Wettbewerb 2020« um 19 Uhr.

Der Eintritt zu diesen Filmen sowie zu der Soko-Vorstellung ist frei. Besucherinnen und Besucher müssen trotzdem im »Vorverkauf« ein Ticket über www.eberbach.de buchen, da die Besucherkapazität aufgrund der Gegebenheiten vor Ort begrenzt ist.

Autokino in Eberbach, Fr. 7. bis So. 16. Mai, Festplatz in der Au

Preise: 14:00 Uhr 5 Euro pro Ticket/Person

16:00 & 19:00 Uhr 7 Euro pro Ticket/Person

Fon: 06271-87241, www.eberbach.de