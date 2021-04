Donut Day – garantiert kalorienarm

Gang einlegen und beschleunigen. Lenkrad einschlagen, bis das Heck ausbricht und anschließend mit den Reifen den Untergrund verschönern. Idealerweise erst aufhören, wenn das Profil aufgeraucht ist. Diesem kontrollierten Querfahren im Kreis widmet das Technik Museum Sinsheim, in Kooperation mit DS.AUTOMOTIVE und Drift.de, eine neue Veranstaltungsreihe: der Donut Day. Los geht es am Samstag, 12. Juni.

Wenn von Donuts die Rede ist, denkt man sofort an die in Fett ausgebackenen, zuckerglasierten Krapfen aus Hefeteig. Lecker sind sie – allerdings kann ein langfristiger Verzehr zu Bluthochdruck führen. Die Museumsmacher haben jedoch andere Donuts im Sinn. Und wer schon einmal in einem driftenden Auto saß, weiß: Auch hier schießt einem der Blutdruck in die Höhe – vor lauter Adrenalin und Vergnügen. Genau darum geht es beim Donut Day – Spaß, Querfahren und jede Menge Qualm. Bereits im April 2020 kamen Tuning- und Driftfans von DS. AUTOMOTIVE für einen Promotion-Videodreh zusammen und belebten die Corona-Stille mit etwas Sound und Gummigeruch. Gleichzeitig testeten sie das Freigelände für die neue Veranstaltungsreihe – es wurde für gut befunden.

So zeigen am 12. Juni, unterhalb der historischen Zeitzeugen der Technikgeschichte, professionelle Drifter, mit unterschiedlichen Fahrzeugen, ihr Können – selbstverständlich innerhalb eines abgeschlossenen Parcours. Was auf den ersten Blick leicht aussieht, erfordert eine hohe Konzentration und Beherrschung des Fahrzeugs. Wer diese besondere Fahrkunst hautnah erleben möchte, dem werden Mitfahrgelegenheiten in einem Drifttaxi angeboten. Fans haben die Möglichkeit, sich mit den Fahrern in der Boxengasse auszutauschen oder ausgewählte Showcars auf dem Innenhof zu inspizieren. Eine bunte Händlermeile rundet die Veranstaltung ab.

Der erste Donut Day findet am Samstag, 12. Juni, auf dem Freigelände des Technik Museum Sinsheim von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist für Besucher frei. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten eine Eintrittsermäßigung für das Museum. Für das leibliche Wohl sorgt das Gastronomie-Team des Technik Museum Sinsheim. Weitere Informationen zur Veranstaltung, gültige Corona-Bestimmungen sowie Anmeldemöglichkeiten sind unter www.technik-museum.de/donut-day zu finden.