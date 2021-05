Glasfaser im Neckar-Odenwald-Kreis – Flächendeckender Ausbau wohl bis 2024

Als erster Landkreis in Deutschland wird der Neckar-Odenwald-Kreis rein privatwirtschaftlich flächendeckend mit Glasfaser ausgebaut. Das Projekt wurde durch die enge Zusammenarbeit des Landkreises mit der BBV (Breitbandversorgung Deutschland) ermöglicht. Der 31. März war als Enddatum für die Vorvermarktung gesetzt, diese Frist wurde noch bis zum 12. April verlängert. Ziel dabei war es, in den 27 Kommunen des Kreises mindestens 13.842 Verträge mit der BBV abzuwickeln, was 20 Prozent aller Haushalte entspricht.

Dieses vorgegebene Vermarkungsziel wurde nicht nur bereits vor dem offiziellen Vermarktungsende am 31. März erreicht, sondern sogar mit insgesamt über 17.700 Verträgen deutlich überschritten. Bis zum 12. April kamen insgesamt mehr als 21.000 Verträge zustande. Das entspricht 31 Prozent aller Haushalte im Kreis, die sich durch die Unterzeichnung einen Glasfaseranschluss zum Nulltarif gesichert haben.

Insgesamt zeigte sich während der Vorvermarktung eine breite Zustimmung der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis zur flächendeckenden Breitbandversorgung mit »toni«-Glasfaserprodukten, deren Ausbau im Juni in Aglasterhausen beginnen wird. Das einmalige gemeinsame Leuchtturmprojekt von BBV und Kreis stellt einen Meilenstein im Glasfaserausbau in Deutschland dar.

Voraussichtlich wird der schrittweise Ausbau aller Ortschaften bis Ende 2024 andauern. Insgesamt bringt der Infrastrukturinvestor und BBV-Gesellschafter Infracapital eine Investitionssumme von mehr als 120 Millionen Euro für das Projekt auf. Der Landkreis wird somit komplett privatwirtschaftlich – ohne Steuer- oder Fördergelder – ausgebaut.

Kunden, die während der Vorvermarktung einen Vertrag mit der BBV abgeschlossen haben, zahlen nichts für die Verlegung und den Anschluss der Glasfaserleitung. Noch bis Ende Mai kann man sich den Anschluss für 199 Euro sichern. Regulär belaufen sich die Kosten für die Verlegung auf 2.000 Euro. Die BBV bietet den Kunden Glasfaserprodukte der Marke »toni« für schnelles Internet mit bis zu 1 Gbit/s im Up- und Download. Alle Tarife sind monatlich kündbar.

Weitere Infos unter www.glasfaserinfo-nok.de; www.bbv-deutschland.de