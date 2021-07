Technik Museum Sinsheim: E-Mobilitätstag und vieles mehr

Zum Jubiläumssommer gibt es im Technik Museum Sinsheim ein umfangreiches Veranstaltungsangebot: Beim E-Mobilitätstag am 29. August erfahren Interessierte alles zum Thema und können die neuesten Modelle ausprobieren. Und in den Sommerferien können Kinder wieder Spannendes entdecken.

Auf dem Innenhof des Technik Museums Sinsheim findet am 29. August wieder der Kraichgauer E-Mobilitätstag statt. Veranstaltet wird das Event vom Technik Museum in Zusammenarbeit mit der Bürger Energie Genossenschaft (BEG) Kraichgau.

Einmal im Jahr trifft sich die Elite der Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie mit Autogas oder Wasserstoff betriebene Wagen. Erneuerbare Energien und die Zukunft des Automobils stehen an diesem Tag im Vordergrund.

Die Mobilität ist neben Strom und Wärme maßgeblich für den Energieverbrauch verantwortlich, daher hat die Mobilität der Zukunft einen großen Einfluss auf die Energiewende. Beim E-Mobilitätstag werden Akteure, Anbieter, Dienstleister und Konsumenten zusammengebracht: Die Besucher haben die Möglichkeit zum Dialog und zu individueller Beratung, auch, um eventuelle Sorgen oder Vorurteile auszuräumen. Auch die Klima Arena Sinsheim ist mit einem Informationsstand vertreten.

Attraktiv ist die Veranstaltung, weil sie das komplette Spektrum zum Thema E-Mobilität abdeckt. Man kann dort direkt mit Ausstellern der Region ins Gespräch kommen, sich informieren, Erfahrungen mit anderen E-Mobilisten austauschen und die verschiedensten Modelle ausprobieren. So ist es auch möglich, die unterschiedlichen Fahrzeuge und Wallboxen direkt miteinander zu vergleichen. Vorgestellt werden praktisch alle aktuellen Modelle (E-Autos, E-Motorräder und E-Bikes) sowie die neueste Technik wie Ladesäulen, Wallboxen oder Installationstechnik.

Bis in den Septemberanfang hinein befinden sich einige Bundesländer in den Sommerferien. Der aktuellen Lage geschuldet, erscheint das Verreisen ins Ausland weniger attraktiv. Da stellt sich sicherlich dem ein oder anderen die Frage: Was unternehmen mit dem Nachwuchs? Das Technik Museum Sinsheim bietet hierfür die Antwort. Vom gemeinnützigen Förderverein getragen, präsentiert das Museum täglich ab neun Uhr Technikgeschichte von Unterwasser bis ins Weltall. So kann man etwa zur Königin der Lüfte, der Concorde, aufsteigen oder aber in die PS-starke Sonderausstellung »Red Bull World of Racing« abtauchen.

Speziell für Kinder bietet das Technik Museum Sinsheim während der Sommerferien viel Spannendes. Einmal im Monat findet der »Kidsday« statt, die nächsten Termine sind am 3. August und am 8. September, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. In rund vier Stunden erhalten die Kids eine kindgerechte Museumsführung, werden von einer erfahrenen Mitarbeiterin zum Lunch begleitet und entdecken ungeahnte Welten in einem Dokumentarfilm im IMAX 3D Kino Sinsheim.

