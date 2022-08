Eine klare grafische Bildsprache trifft auf spannungsvolle malerische Strukturen – so kann man sich die Arbeit von Sieglinde Wiese, die in Sontheim im Stubental lebt und dort ihr Atelier betreibt, vorstellen.

In ihrer Ausstellung an der DHBW Heidenheim präsentiert sie Malerei verbunden mit Druckgraphik und Holzschnitt. Zu sehen ist die Ausstellung »Florilegium Pratense« von Sieglinde Wiese im 5. Obergeschoss der DHBW Heidenheim, Marienstraße 20 in Heidenheim. Sie ist bis 22. September montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr bezu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Bis 22. September, Duale Hochschule Baden Württemberg, Heidenheim www.heidenheim.dhbw.de