Albert Grimm Einrichtungen – Raumausstattung in Göppingen

Seit über 100 Jahren ist Albert Grimm DAS Einrichtungshaus zwischen Stuttgart und Ulm, ansässig in der Hohenstaufenstadt Göppingen. Es gehört zu den führenden Häusern für Wohn- und Büroeinrichtung in Deutschland. In der hauseigenen Raumausstattung, dem Maßatelier Albert Grimm, erhalten die Kund*innen umfangreiche Leistungen. Das Raumausstatter-Team berät und bedient vollumfänglich – entweder vor Ort im Geschäft oder individuell zu Hause.

Die Beraterinnen und Berater sind Spezialisten ihres Fachs, mit unschlagbarem Know-How, wenn es um die Gestaltung und Planung geht. Ihre Mission: die richtigen Formen, Farben und Materialien für jeden Einrichtungswunsch zu finden.

Maßatelier Grimm

Grimm führt ein eigenes Maßatelier, in dem mehr als 1000 Stoff-, Teppich- und Tapetenkollektionen renommierter Marken, aber auch feiner Manufakturen zur Auswahl stehen. Daraus fertigt das Team im hauseigenen Nähatelier individuelle Vorhänge und Kissen. Teppiche, Polster, Tapeten, Decken und Bettwäsche sind auch im Repertoire und manchmal auch etwas darüber hinaus.

Dabei beraten die Einrichtungsexperten, gerne bei einem Espresso im Atelier selbst oder aber persönlich zu Hause. Sie erstellen Farb- und Materialkonzepte, nehmen Aufmaß und stimmen alles zu einem harmonischen Ganzen ab. Dabei können sie in Zukunft auf noch mehr Hersteller zurückgreifen.

Der Raumausstatter in Göppingen

Die Raumausstatter*innen verstehen nicht nur ihr Handwerk, sondern auch die Wünsche ihrer Kund*innen. Das Hauptanliegen ist es, über die vielfältigen Textilien Gemütlichkeit in jedes Zuhause zu bringen und dies im besten Falle mit einer Einrichtungsberatung zu kombinieren.

Auf einer hervorragend ausgestaltenden Verkaufsfläche bieten die Raumausstatter*innen vom Einrichtungshaus Grimm ein umfassendes und internationales Angebot an Fensterdekorationen, Gardinen, Sonnenschutz, Tapeten, Bodenbeläge, Teppichen und Accessoires. In der hauseigenen Näherei nehmen die Wünsche Form an – einzigartig und individuell.

Vielfältiges Angebot an Stoffen und Materialien

Im Maßatelier bei Grimm findet man eine Riesenauswahl an Stoffen, Gardinen- und Sonnenschutzsystemen nationaler und internationaler Hersteller, wie zum Beispiel JAB, Christian Fischbacher, Kinnasand - Kvadrat, Fuggerhaus, Nya Nordiska, Interstil, Luiz, Zimmer + Rhode, Création Baumann und MHZ.

Grimm ist immer auf der Suche nach neuen Mustern und innovativen Materialien, die in guter alter Handarbeit im Nähatelier maßgefertigt werden – und sei es nur ein Kissen, das aus dem Lieblingssessel wieder etwas ganz Besonderes macht. Dass alle Produkte im Atelier, wie etwa die Bettwäsche von Decode by Luiz, Manufaktur-Qualität haben, versteht sich von selbst.

Böden und Tapeten

Vervollständigt wird das Angebot mit hochwertigen Parkettlösungen von PurNatur, Designbelägen und wunderschönen Tapeten von Masurell, Wall&Deco und Élites, dem französischen Meister aus Toulouse. Wobei es das Wort »Tapeten« nicht ganz trifft, da viele der Entwürfe wahre Kunstwerke sind, die individuell auf das Maß der Wände angepasst werden. Schließlich geht es bei Albert Grimm nicht darum, in der Raumausstattung einfach nur mehr zu bieten. Sondern um das ungesehene Schöne und den ganz besonderen Stil.

Nicole Deininger – Raumausstatterin: »Sie brauchen Vorhänge, einen Teppich oder einen innenliegenden Sonnenschutz? Auch für Sie finde ich die perfekte Lösung.«

Individueller Einrichtungsservice

Soll der neue Sessel zu einem Erbstück passen oder muss das neue Regalsystem unter einer Dachschräge Platz finden? Die Inneneinrichter beraten gern, auch bei den Kund*innen vor Ort. Da das Team mit vielen der Hersteller bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet, kann es immer auch Lösungen anbieten, die extra für den Kunden und seine Wünsche angefertigt werden. Natürlich umfasst der Service auch termingerechte Lieferung und Montage vor Ort – und hört auch danach nicht auf. Denn selbstverständlich ist der Einrichtungsservice von Grimm auch nach Abschluss eines Projektes weiterhin für seine Kund*innen da. Ob es um die Frage der richtigen Pflege geht, um die Besorgung eines Ersatzteils oder was auch immer man sonst zum Thema Einrichtung auf dem Herzen hat.

Hochwertige Möbel für jeden Raum

Im Einrichtungshaus Grimm findet man schöne und Hochwertige Möbel und Ausstattungen für jeden Teil des eigenen Zuhauses: vom Innenbereich wie Wohnzimmer, Küche und Bad bis hin zu Terrasse und Garten. Ob man auf der Suche nach einer neuen Wohnlandschaft für die ganze Familie ist, einem modernen Polster- oder Sitzmöbel, einer Lounge oder einem einzelnen Hocker. Vielleicht sollen auch einfach neue Tapeten oder ein individuell angepasstes Farbkonzept her? Für alle Fragen ist das Team von Grimm Einrichtungen da. Gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden plant es die neue Wohlfühlatmosphäre oder den neuen Lieblingsplatz. Hier lässt man sich einfach inspirieren.

Albert Grimm Einrichtungen, Mittlere Karlstr. 93 – 97, 73033 Göppingen

Fon: 07161-963 370, E-Mail: kontakt@albertgrimm.de, www.albertgrimm.de