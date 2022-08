Anna Herrgott: »Optik«

Unter dem Titel »Optik« zeigt das Kunstmuseum in seinem kleinen Wechselausstellungssaal eine Auswahl aus acht verschiedenen Werkserien der Künstlerin Anna Herrgott (*1983 Herrenberg). Im Fokus stehen hierbei unsere durch die Medien beeinflussten Vorstellungen von Schönheit. Herrgott hinterfragt in ihren Werken die tägliche Konfrontation mit perfekten Bildern, denen wir nacheifern sollen. Den daraus resultierenden Körperbildstörungen möchte sie mit ihrer Kunst etwas entgegensetzen. So werden die Models auf fiktiven Modemagazinen durch ungeschönte Fotos ersetzt oder mit politischen Botschaften aufgeladen. Anna Herrgott macht deutlich, wie absurd viele der internalisierten Wünsche nach Veränderungen sind.

Bis 30. Oktober, Kunstmuseum Heidenheim, www.kunstmuseum-heidenheim.de