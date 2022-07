Festival Schloss Kapfenburg: Startschuss am Freitag – »dabei!SEIN«

Am Freitag wird das Festival Schloss Kapfenburg eröffnet. Auch Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, beim Open Air in der historischen Kulisse dabei zu sein und einen Sommerabend voller erstklassiger Musik zu verbringen. Tickets für LOTTE mit »The Quips & Moritz Patzer« und LIAS (Sa, 23.07.) Niedeckens BAP (So, 24.07.), Max Giesinger (Mi, 27.07.) und „La Dolce Vita – Die Italienische Nacht mit NapoliLatina und der Pino Barone Band feat. Roberta Valentini (Do, 28.07.) sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. Den großen Kinder- und Jugendchortag des Eugen-Jaekle-Chorverbands am Samstag, den 30. Juli, auf dem Festivalgelände sollte man ebenfalls nicht verpassen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei und es ist kein Anmeldung erforderlich.

Für die Eröffnungsperformance »da!SEIN #1 – Blue Broadway» mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg und das Konzert von Hubert von Goisern sind keine Tickets mehr verfügbar.

Infos und Tickets unter Fon +49 7363 96 18 17, auf www.schloss-kapfenburg.de, an allen CTS Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Diese öffnet 2 Stunden vor Konzertbeginn. Im Rahmen der Aktion »Zwei zu Eins für LOTTE« ist jedes Stehplatzticket beim Konzert für 2 Personen gültig.

Ticketaktion »Zwei zu Eins für LOTTE«

Pandemie, Krieg in Europa, Inflation. Die letzten zwei Jahre hatten es in sich und ein Ende scheint nicht in Sicht. Das fiel auch dem Team der Stiftung Schloss Kapfenburg in den vergangenen Wochen auf. »Unsere Probengäste sind vor allem junge Menschen, die mit ihren Schulen für ein paar Tage zum Musizieren zu uns kommen«, erklärt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. »Für viele ist es das erste Mal seit 2020, dass sie von zuhause wegkommen, viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen können und sie verbreiteten eine ansteckende Lebensfreude. Im Gespräch wird dann schnell klar, dass sie Lust hätten noch viel mehr zu unternehmen, aber leider oft nicht das Geld dafür da ist. Nicht nur die Jungen, auch Ältere müssen momentan zweimal auf jeden Cent schauen und es bleibt kein Budget mehr für Musik, Kunst und Kultur. Und das kann einfach nicht sein.« Gemeinsam mit LOTTE hat die Stiftung daher die Aktion »Zwei zu Eins für LOTTE« ins Leben gerufen: jedes Stehplatzticket fürs Konzert am Sa, den 23. Juli, ist für 2 Personen gültig.

Alle Termine des Festival Schloss Kapfenburg

2022 Freitag, 22. Juli 2022, 20.00 Uhr – da!SEIN #1 – Blue Broadway. Es sind keine Tickets mehr verfügbar

Samstag, 23. Juli 2022, 19.30 Uhr – LOTTE, Support: LIAS, Opening Act: The Quips & Moritz Patzer. AKTION ZWEI ZU EINS FÜR LOTTE: JEDES STEHPLATZTICKET IST GÜLTIG FÜR 2 PERSONEN

Sonntag, 24. Juli 2022, 19.00 Uhr– Niedeckens BAP – Schließlich unendlich - Tour 2022

Dienstag, 26. Juli 2022, 20.30 Uhr – Hubert von Goisern – Zeiten & Zeichen. Es sind keine Tickets mehr verfügbar

Mittwoch, 27. Juli 2022, 20.30 Uhr – Max Giesinger – Irgendwann ist jetzt – Tour 2022. Support: Gregor Hägele

Donnerstag, 28. Juli 2022, 20.00 Uhr – La Dolce Vita – Die Italienische Nacht, mit NapoliLatina & der Pino Barone Band feat. Roberta Valentini

Samstag, 30. Juli 2022, ab 10.00 Uhr – Ein Lied woll‘n wir singen von der Kapfenburg in die Welt. Kinder- und Jugendchortag des Eugen Jaekle Chorverbandes mit einem Mitmachkonzert mit Peter Schindler. Eintritt frei