Genussvolles Miterleben: Talhof erleben – »Vivo«

Man darf sich auf ein besonderes Konzert freuen. Im Mittelpunkt stehen international bekannte Liedermacher mit Songs, deren poetische Texte in lyrischer Sprache die Buntheit des Lebens in allen Facetten widerspiegeln. Das Publikum hört unter anderem Stücke von Bob Dylan, Cat Stevens, Leonard Cohen, Mark Knopfler und Georges Moustaki. Die Stücke werden zum genussvollen Miterleben übersetzt wie man es aus dem Radio von »Pop und Poesie« kennt. Jiddische Lieder werden mit einer kleinen Einführung präsentiert.Was wäre ein Abend mit VIVO ohne Reinhard Mey? Seine inspirierenden Songs mit wunderbaren Texten, treffsicher, detailreich, warmherzig, melancholisch oder freudig entführen uns in vertraute Alltagswelten. VIVO singt und spielt rein akustisch, lediglich für den hinteren Saalbereich wird dezent verstärkt.

Vivo, Fr 9. September, 19.30 Uhr, Café Talhof, Heidenheim www.talhof-erleben.de