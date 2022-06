Hochschule Aalen – 5 gute Gründe fürs Studium

Die Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft ist eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Landes- und deutschlandweit belegt sie Spitzenplätze in Forschung und Lehre. In diesem Beitrag werden fünf gute Gründe für ein Studium an der Hochschule Aalen präsentiert.

1) An der Hochschule Aalen ist man nicht nur eine Nummer auf dem Papier! Hier studiert man in kleinen Gruppen mit engem Kontakt zu den Professorinnen und Professoren. Die Studiengänge werden an den Bedarfen der Wirtschaft ausgerichtet, deswegen sind sie besonders innovativ und zukunftsorientiert. Und das kommt gut an: Beim Ranking von StudyCheck.de haben die Studierenden die Hochschule Aalen 2022 auf Platz zwei der zehn beliebtesten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit 5.000 bis 15.000 Studierenden in Deutschland gewählt!

2) Hier lernt man nicht nur trockene Theorie, sondern setzt das Gelernte aus den Vorlesungen auch gleich um. In den modernen Laboren und Werkstätten kann man während des Studiums aktiv werden und sich in der Praxis ausprobieren. So ist man nach dem Studium direkt fit für den Beruf. Apropos: Durch das gute Netzwerk mit der regionalen Wirtschaft knüpfen Studierende bereits während ihres Praxissemesters oder bei der Industriemesse direkt auf dem Campus wichtige Kontakte fürs spätere Berufsleben.

3) Die Hochschule Aalen ist eine der forschungsstärksten Hochschulen in Deutschland. Was das fürs Studium bringt? Man arbeitet an zukunftsorientierten Themen, in modernen Laboren und mit dem besten Equipment. Übrigens: In den Forschungsgebäuden forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für mehr Ressourceneffizienz, Klimaschutz und eine bessere Lebensqualität für die Gesellschaft. Bereits als Studierender kann man in den Forschungsteams mitarbeiten und so einen Beitrag zu diesen wichtigen Themen leisten.

4) Das Motto lautet: »Komm nach Aalen, geh in die Welt!« Auch mit den über 130 Partnerhochschulen auf der ganzen Welt werden enge Kontakte gepflegt. So kann man bereits während des Studiums für ein Semester ins Ausland gehen und Auslandserfahrung dem Lebenslauf hinzufügen. Ob einem der Sinn nach einem Praktikum steht oder man lieber in einem Hörsaal auf der anderen Seite des Globus sein Studium weitermachen will: Das International Center unterstützt jeden bei der Planung seines Auslandssemesters.

5) Egal, wonach einem außerhalb der Vorlesungen der Sinn steht: Ob beim Rennteam am Auto schrauben, aus voller Kehle bei den Campus Vocals singen oder sich mit Freunden beim Hochschulsport auspowern – auf dem Campus ist auch außerhalb der Vorlesungen viel geboten. Im Buddy-Programm kann man ausländischen Studierenden unter die Arme greifen, den Horizont erweitern und Sprachkenntnisse aufpolieren. Oder man arbeitet mit der Gründungsinitiative stAArt-UP!de an der eigenen Geschäftsidee und startet nach dem Studium direkt mit seinem eigenen Unternehmen durch. Wer mehr Infos zu den Studiengänger oder zur Hochschule möchte, kann sich bei der Zentralen Studienberatung unter studienberatung@hs-aalen.de anmelden. Die Beraterinnen helfen gerne weiter.

