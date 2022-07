Junge Philharmonie Ostwürttemberg – Sommerprojekt 2022

Im September konzertiert die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim. Neben der 8. Sinfonie von Antonín Dvořák kann sich das Publikum auf Werke von Felix Mendelsohn Bartholdy und Peter Tschaikowsky freuen. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Wie die jungen Musizierenden steckt auch das diesjährige Sommerprojekt der JPO steckt voller Energie und Virtuosität. Den Auftakt bildet Felix Mendelsohn Bartholdys dramatische Ouvertüre »Ruy Blas« zum gleichnamigen Theaterstück von Victor Hugo. »[Sie] hat mir einen so grossen Spass gemacht, wie nicht bald eine von meinen Sachen«, schrieb der Komponist 1839 nach der Premiere in Leipzig an seine Mutter. Heute steht das Werk, das zu Mendelssohns Zeit außerordentlich beliebt und erfolgreich war, zu Unrecht im Schatten seiner anderen Kompositionen. Dirigent Uwe Renz und die Junge Philharmonie haben den Schatz geborgen und werden ihm zu neuem Strahlen verhelfen.

Nach »Ruy Blas« erklingen die »Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester in A-Dur op. 33«. Der Titel der wundervollen Komposition Peter Tschaikowskys führt dabei leicht in die Irre – das Werk hat nichts mit der Opulenz des Rokoko gemein, es ist vielmehr eine Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart und die lebendige Klangsprache des 18. Jahrhunderts. Orchester und Cello spielen sich in den Variationen beschwingt die Bälle zu, eine besondere Herausforderung für den Solisten Friedwart Wolman, der mit Spielbrillanz und technischer Bravour begeistert.

Abgerundet wird das Konzert mit einem Schlüsselwerk der spätromantischen Orchesterliteratur: die 8. Sinfonie Antonín Dvořáks, deren melodische Fülle ihm 1890 zum endgültigen Durchbruch verhalf. Mit dem strahlenden Werk in G-Dur durchbrach Dvořák erstmals die bislang starren Strukturen einer Sinfonie und verwendete Motive, die leicht, ja nahezu improvisiert wirken - ein ebenso fulminantes wie würdiges Ende für den musikalischen Sommernachtstraum mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg.

Überzeugen kann man sich davon bei den insgesamt drei Konzerten in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. Zuvor kann man das Orchester noch live bei der Eröffnung des Festival Schloss Kapfenburg am Freitag, den 22. Juli, erleben, für die noch wenige Resttickets verfügbar sind.

Tickets auf www.jpo-w.de und an allen reservix-Vorverkaufsstellen

Sommerprojekt

Felix Mendelssohn Bartholdy | Ouvertüre zu »Ruy Blas« in c-Moll op. 95; Peter Tschaikowsky | Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello & Orchester in A-Dur op.

33; Antonín Dvořák | Sinfonie Nr.8 in G-Dur op. 88

Solist | Friedwart Wolman

Samstag, 10.09.2022, 20.00 Uhr - Stadthalle Aalen

Freitag, 16.09.2022, 20.00 Uhr - Stadtgarten Congress Centrum Schwäbisch Gmünd

Sonntag, 18.09.2022, 18.00 Uhr - Heidenheim Waldorfschule