Junger Kammerchor Ostwürttemberg – »Musik för Sommaren«

Nach einer Konzertreise nach Göteborg in Schweden folgt für den Jungen Kammerchor Ostwürttemberg das Konzertwochenende mit einem geistlichen Konzertprogramm mit dem Titel »musik för sommaren« (schwedisch für »Musik für den Sommer«). Das Programm umfasst Vokalmusik aus mehreren Jahrhunderten. Von englischer und italienischer Renaissance von William Byrd und Palestrina über Mendelssohn und Reger bis zu zeitgenössischen Stücken von etwa Simon Wawer und Martin Ramroth. Bei einer Konzertreise nach Schweden darf auch die nordische Vokalmusik nicht fehlen. Mit dem dänischen »Corpus christi carol« von Trond Kverno beweist der JKO auch zum wiederholten Mal die sprachliche Vielseitigkeit des Chores. Zudem wird mit den Konzerten in der Region das vom JKO beim in Schweden lebenden Komponisten Jonas Baetge in Auftrag gegebene Stück in Deutschland uraufgeführt.

Junger Kammerchor Ostwürttemberg, Fr 16. September, 20 Uhr, Ev. Stadtkirche Giengen, www.jko.heidenheim.com