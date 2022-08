Kunstmuseum Heidenheim: »Spieglein, Spieglein«

Spiegel sind ein Motiv, dem in den Künsten seit Jahrhunderten eine ungebrochene Faszination entgegengebracht wird. Anders als in anderen Gattungen, etwa der Musik oder der Literatur, hat die bildende Kunst ein doppeltes Interesse an ihnen: zum einen als inhaltliches, zum anderen als optisches Phänomen. Spiegel als Material künstlerischer Produktion haben einen hohen Reiz. Durch ihre reflektierenden Oberflächen können sie reale Objekte abbilden und vervielfachen. Mit mehreren Spiegeln lassen sich Labyrinthe bauen, die unsere Sinne täuschen. Spiegel erweitern und kommentieren den Ausstellungsraum, sie können das Publikum zum Teil eines Werks werden lassen und mit ihm in einen Dialog treten.

Bis 30. Oktober, Kunstmuseum Heidenheim, www.kunstmuseum-heidenheim.de