Reichsstädter Tage Aalen

Die Aalener Innenstadt wird am zweiten Septemberwochenende wieder zum Treffpunkt für Groß & Klein. Zünftig wird das Fest auch in diesem Jahr eröffnet. Zum ersten Mal findet der traditionelle Bieranstich mit musikalischer Umrahmung am Freitagabend auf dem Gmünder Torplatz statt. Neben bekannten Elementen dürfen die Gäste sich auf Neues freuen. Die lebendige Vereinslandschaft der Stadt präsentiert sich sportlich und musikalisch auf dem Stadtfest. Im Abendprogramm sorgen regionale und überregionale Bands für Stimmung. Für ausreichend Gelegenheit sorgen die zahlreichen Stände, die zum Schmausen einladen. Ob regionale Spezialität oder internationale Küche – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und beim Verkaufsoffenen Sonntag kann man von 13 bis 18 Uhr Shopping-Tour in der Innenstadt gehen.

Reichsstädter Tage, Fr 9. bis So 11. September, Eröffnung 19 Uhr, Gmünder Torplatz, Aalen, www.aalen-tourimus.de