Sommer, Sonne, Open Air – Festival Schloss Kapfenburg

Der Countdown zum Festival Schloss Kapfenburg läuft: Am Freitag, den 22. Juli, wird es mit der Performance »da!SEIN #1 – Blue Broadway« eröffnet. Im Anschluss kann man Acts wie LOTTE, Max Giesinger oder Niedeckens BAP live auf der wohl schönsten Open Air Bühne Deutschlands erleben.

Copyright: Christoph Köstlin

da!SEIN. So lautet der neue Titel der Eröffnungsperformance. Denn nach zwei Jahren Pandemie ist die Stiftung Schloss Kapfenburg präsent wie eh und je – und mit ihr das vielfältige kulturelle Leben in den historischen Mauern. Einmal mehr wird sich das beim Auftakt des Festivals zeigen. Gemeinsam mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg unter der Leitung von Uwe Renz, Pianist Elias Operkuch, der Sängerin Shelly Phillips und dem Sänger FAYIM geht es ans wohl berühmteste Theaterviertel der Welt – den Broadway. Neben Gershwins »Blue Rhapsody« stehen unter anderem Werke aus »West Side Story« auf dem Programm.

Copyright: KJ

Einen Tag später kann man LOTTE live auf der Open Air-Bühne erleben. Die Ravensburgerin ist der neue Shooting-Star am deutschen Pophimmel, sei es auf ihrem Debut-Album »Querfeldein« oder der aktuellen Platte »Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht?«: LOTTES Texte gehen tief und berühren. Als Support von LOTTE wird neben dem Singer & Songwriter Lias auch einLocal Act auf der Bühne stehen. Wer? Das wird sich nach einem Contest herausstellen.

Am Sonntag, den 24. Juli, rocken Niedeckens BAP den Schlossinnenhof, am 26. Juli ist Hubert von Goisern zu Gast. Auf seinem aktuellen Album »Zeichen & Zeiten« bündeln sich all seine Ideen und die vielen Einflüsse, die der Weltenbummler rund um den Globus gesammelt hat.

Am Mittwoch, den 27. Juli, steht Max Giesinger auf der Bühne: Der Junge mit der Gitarre, der einst in Fußgängerzonen spielte und sein erstes Album noch durch Crowdfunding-Kampagnen finanzieren musste, und der heute zu den erfolgreichsten deutschen Musiker:innen zählt.

»La Dolce Vita« heißt es schließlich bei der Italienischen Nacht am Donnerstag, den 28. Juli. NapoliLatina und die Pino Barone Band feat. Roberta Valentini entführen das Publikum dann einen Abend lang an den Sehnsuchtsort Italien. Die Pino Barone Band hat dabei alles im Gepäck, was italienische Lebensfreude und warme Sommerabende am Mittelmeer ausmacht.

Copyright: Tina Niedecken

Zum Abschluss des Festivals lädt der Eugen Jaekle Chorverband am Samstag, den 30. Juli, zum Kinder- und Jugendchortag auf das Schloss. Die jungen Besuchenden können sich unter anderem auf ein Mitmachkonzert mit Peter Schindler freuen.

Festival Schloss Kapfenburg, 22. bis 30. Juli, 73466 Lauchheim, Infos und Tickets unter

Fon: 07363-96 1817, www.schloss-kapfenburg.de und an allen CTS-Vorverkaufsstellen.

MORITZ verlost 3x2 Karten für die Italienische Nacht am Donnerstag, 28. Juli!

Programm

Freitag, 22. Juli, 20.00 Uhr: da!SEIN #1 – Blue Broadway

Samstag, 23. Juli, 19.30 Uhr: LOTTE, Support: LIAS

Sonntag, 24. Juli, 19.00 Uhr: Niedeckens BAP

Dienstag, 26. Juli, 20.30 Uhr: Hubert von Goisern

Mittwoch, 27. Juli, 20.30 Uhr: Max Giesinger

Donnerstag, 28. Juli, 20.00 Uhr: La Dolce Vita – Die Italienische Nacht mit NapoliLatina & der Pino Barone Band feat. Roberta Valentini

Samstag, 30. Juli, 10.30 Uhr: Kinder- und Jugendchortag