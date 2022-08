The Sweet – Live in Concert

Sweet ist eine der wenigen berühmt berüchtigten »Glam Rock Bands«, die Chart-Erfolge in den 70ern, 80ern und 90ern hatten. Sie haben über 30 Millionen Platten verkauft und sind immer noch eine »live« Touring Band. Sweet bietet viel mehr als nur Glam Rock, ihre Musik ist zeitlos und vielseitig. Vom reinen Pop bis Heavy Metal, von Liedern wie Little Willy mit nur drei Akkorden bis hin zu komplexen Arrangements wie Love Is Like Oxygen. 1970 war ein wichtiges Jahr, Sweet mit Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker und Brian Connolly trafen auf die Songwriter Nicky Chinn und Mike Chapman und Plattenproduzent Phil Wainmann. Diese fünfjährige Partnerschaft brachte zwölf Top-Twenty Hits hervor, darunter auch eine Nummer eins. Die Medien meinten daraufhin, dass die Band eine Retortenband sei. Die hartgesottenen Fans wussten es besser. Die Live Auftritte waren sensationell, was nicht nur an der Musik lag.

The Sweet, Fr 19. September, 20 Uhr, Stadtgarten, Bopfingen, www.thesweet.com