Wenn Barbarossa Einzug hält – Staufertage Burg Katzenstein

Am 27. und 28. August hält das bunte Mittelalter wieder Einzug in die Burg Katzenstein. Prächtige Ritter hoch zu Ross, wagemutige Turniere und echtes Lagerleben entführen die Gäste in die Zeit der Staufer.

Bei den Staufertagen tauchen die Gäste zwei Tage lang in die Welt der Ritter ein: Barbarossa und sein Fußvolk im Kampf um die Burg Katzenstein. Zwei starke Akteure gestalten diese beiden Tage zu einem atemberaubenden Erlebnis. Die Kulisse der Stauferburg Katzenstein ist ein gelungener Ort für das Ritterturnier der Staufer Reiter – mit Lagerleben und Kampfvorführung der Flochberg Ritter. Im Turnier, bei dem es um die Sage der Burg Katzenstein geht, ziehen die Stauferreiter die Besucher in ihren Bann. Kampferprobt und mutig kämpfen sie zu Pferd und zu Fuß um ihr Leben. Kinder können eigene Wappen, Schwert oder Schatztruhen bemalen. Tuchweberei, Malerei, Rittermacher, Silberschmid und vieles mehr, werden dem Publikum einen bunten Zeitvertreib bieten. Musikalisch unterhalten die Gruppen Wohlgemut und Siegfried der Spielmann. Auch eine Kamelmama mit Baby ist auf Streicheltour für die Kinder unterwegs. Die Falknerei Kühnle wird um 14:00 Uhr ihre Flugvorführung auf dem Turnierplatz starten. Zu sehen sind drei Harrys Hawk, ein Steppenadler, ein Ger- Lannerfalke und ein Lannerfalke. Das Organisationsteam der Staufertage freut sich, den Gästen ein Stück Stauferzeit zu präsentieren.

Staufertage, Sa 27 & So 28. August, 10-18 Uhr, Burg Katzenstein, Dischingen-Katzenstein, Fon: 07326-919656, www.burgkatzenstein.de

Öffnungszeiten und Termine

Samstag & Sonntag 10.00 - 19:00 Uhr

Ritterturnier 11:00 & 16:00 Uhr

Flugschau 14:00 Uhr

Kampfvorführungen 12:00 & 17:00 Uhr