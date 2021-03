Professionell digital und hybrid tagen

Alle reden von der Digitalisierung der Eventbranche. Die Stadthalle Reutlingen setzt sie um. Durch und durch professionell bietet das Team um Petra Roser Veranstaltungen komplett digital oder als hybride Formate an. Es braucht Know-how, technisch exzellente Ausstattung und eine hohe Dienstleistungsorientierung, um auch virtuell voll zu überzeugen – bei der Stadthalle Reutlingen gibt’s das als Gesamtpaket, nach wie vor CO 2 -neutral, da Nachhaltigkeit auch in Lockdown-Phasen Kernziel des Hauses bleibt.

Ein Landesparteitag ist kein Kindergeburtstag. Da werden Inhalte diskutiert, Entscheidungen getroffen und es sind Abstimmungen rechtssicher durchzuführen. Damit das auch hybrid reibungslos funktioniert, stellte die Stadthalle Reutlingen für die 65 Partei- und Pressevertreter vor Ort und die rund 250 online zugeschalteten Kongressteilnehmer viel auf die Beine.

Alle Teilnehmer waren zu jeder Zeit über das Geschehen informiert - dank professioneller Bild- und Schnittregie auf jeglichen Monitoren im Haus, den Breakouträumen und natürlich als Live-Stream für die extern Zugeschalteten. Parallel zur geschlossenen Konferenz waren die Öffentlichkeit als auch die Presse ebenfalls in die Übertragungen eingebunden. Via Teleprompter, Regieanweisungen zum Ablauf, professioneller

Moderation (für die Inhalte) sowie unterstützender Co-Moderation (für die Technik, z.B. um virtuellen Wortmeldungen und Diskussionsbeiträgen Raum zu geben) verlief der Parteitag auch hybrid wie am Schnürchen – die 10 GBit/s-Glasfaseranbindung der Stadthalle Reutlingen übertrug alle Inhalte in bester Qualität. Für die Sicherheit der Teilnehmer vor Ort standen Corona-Schnelltests für den Aufbau sowie beide Veranstaltungstage bereit.

Preisgericht für einen städtebaulichenArchitekturwettbewerb – virtuelldurchgeführt erhält er Kommunen und Unternehmen ihre Arbeitsfähigkeit

Auch Kommunen arbeiten mit dem Service der Stadthalle Reutlingen längst digital. Die wettbewerbsgerechte Auswahl architektonisch-städteplanerischer Entwürfe über ein hybrid tagendes Preisgericht ist nur eines von vielen Beispielen. In bester HD-Qualität – es ging schließlich um feinste Details der Pläne und Architekturmodelle – und lebendig vermittelt dank mobiler, bemannter

Kameras sowie einer statischen Totale für den Gesamtüberblick bildeten sich die Entscheidungsträger ihre Meinung. Sogar die Organisation von Gruppendiskussionen und Workshops in unterschiedlichen virtuellen Räumen mit den jeweils zugeschalteten Teilnehmern und/oder Referenten sind bei der Stadthalle Reutlingen möglich – unterstützt durch die Mikrofonierung der Akteure vor Ort, übertragene Pinnwandinhalte und örtlich flexibel einsetzbare digitale Flipcharts. Die multilaterale Wiedergabe der Inhalte vor Ort ist im ganzen Haus gegeben – auch in den Foyers. Dazu kommt die gleichzeitige Zuschaltung aller externen Teilnehmer. Das alles passiert mit unterschiedlichen Perspektiven und bei bester Sprachverständlichkeit, wofür die leistungsstarke Bild- und Tonregie sorgt.

Technik, Nachhaltigkeit, Service und Sicherheit gehen bei der Stadthalle Reutlingen Hand in Hand – weil Austausch, Information und verantwortliches Handeln immer systemrelevant sind! alh

Stadthalle Reutlingen

Oskar-Kalbfell-Platz 8, 72764

Reutlingen, Fon: 07121-33 55-125