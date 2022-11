Übergabe Hauptgewinn Gewinnspiel „ESTiVAL“ – Esslingerin erhält smart EQ fortwo

Am 21.10. erhielt die glückliche Gewinnerin Annette Fälchle aus Esslingen den Schlüssel für einen smart EQ fortwo aus den Händen der Geschäftsführer der Russ Jesinger Automobile Friedrich Maier und Frank Schnierle, sowie von Michael Metzler, Geschäftsführer der Esslingen Markt und Event GmbH (EME). Diesen darf sie nun ein Jahr lang – inkl. Steuer und Versicherung – fahren.

„Als traditionsreiches Familienunternehmen haben wir unsere gesellschaftliche Verantwortung schon immer wahrgenommen. Wir unterstützen Vereine, soziale Einrichtungen und unsere Stadt. Gerade in unserem 100. Jubiläumsjahr möchten unseren Beitrag leisten, die Attraktivität und Lebensqualität in unserer Stadt zu erhalten. Dafür engagieren wir uns als Partner des neuen Sommerfestes Estival,“ betont Frank Schnierle. Annette Fälchle wurde von Friedrich Maier über das Handling des Elektro-Smart bestens informiert. „Das ist das ideale Fahrzeug für den Weg ins Geschäft oder für den Einkaufsbesuch in der Esslinger City.“ sagte er bei der Übergabe. Beim Estival-Gewinnspiel konnten Freunde des neuen Sommerfestes, das 2022 Premiere feierte, teilnehmen. „Wir freuen uns über die große Resonanz, die unser neues Fest sowohl bei den Besucherinnen und Besuchern, als auch den Partnern und Sponsoren, erreicht hat. Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen leisten Feste einen wichtigen Beitrag, um den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft zu fördern. Daher freuen wir uns über die große Unterstützung unserer Partner wie Autohaus Jesinger und Russ Jesinger“, betont Stadtmarketingchef Michael Metzler. Das neue Sommerfest Estival Esslingen lockte im Juli und August rund 100.000 Menschen in die Innenstadt. Nächstes Jahr wird das Fest im Zeitraum 4.8. bis 16.8.23 veranstaltet.