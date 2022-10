Carina Killer wird neue Citymanagerin in Esslingen am Neckar

Der Aufsichtsrat der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) wählte in der Sitzung am 24. Oktober einstimmig Carina Killer zur neuen Leiterin des Citymanagements in Esslingen am Neckar. Die 27-Jährige nimmt ihre Tätigkeit im Frühjahr 2023 auf. „Wir freuen uns, mit Carina Killer eine kompetente und talentierte Citymanagerin gefunden zu haben“, betont Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Klopfer. Sie berichtet direkt an Michael Metzler, Geschäftsführer der EST, der neben dem Zentren- und Standortmanagement auch das Event- und Tourismusmarketing in Esslingen verantwortet. Carina Killer folgt auf Thomas Müller, der in die Wirtschaftsförderung von Filderstadt wechselt.

Nach einem Bachelor-Studium der Stadt- und Wirtschaftsgeografie an der Universität Tübingen machte Carina Killer ihren Masterabschluss an der Universität Stuttgart im Bereich Planung und Partizipation. Seitdem ist sie für eine Unternehmens- und Kommunalberatung mit Sitz in Aalen tätig und leitet dort den Bereich Stadtentwicklung und Projekte im City- und Stadtmarketing. Carina Killer ist in Esslingen geboren und aufgewachsen und wohnt in der Region.

Als Citymanagerin setzt sich Carina Killer für eine lebendige und attraktive Esslinger Innenstadt ein und gestaltet ihren Wandel mit. Zu ihren Aufgaben zählen strategische Fragen der Transformation und Markenentwicklung sowie innovative Projekte zur Steigerung der Aufenthalts- und Erlebnisqualität. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Carina Killer. Sie ist in der Stadtmarketingszene in Baden-Württemberg gut vernetzt, mit der Stadt Esslingen und den Herausforderungen im City -und Transformationsmanagement bestens vertraut“, Michael Metzler.

Carina Killer betont die Chancen und Möglichkeiten, die der Wandel der Innenstädte und Strukturwandel auch für Esslingen bringen. Wichtig ist ihr die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Vernetzung mit der City Initiative, Stadtverwaltung und weiteren Stakeholdern. „Ich freue mich sehr darauf, den Wandel und die Zukunft der Esslinger Innenstadt aktiv mitgestalten zu können.“

Die 1995 gegründete Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) ist ein Kooperationsprojekt der öffentlichen Hand und Privatwirtschaft. Sie wird getragen von den Gesellschaftern Stadt Esslingen, City Initiative Esslingen e.V., Wirtschaft für Esslingen e.V. und Weingärtner Esslingen eG, in denen rund 300 Esslinger Unternehmen gebündelt sind. Im Aufsichtsrat sind alle Fraktionen des Gemeinderats vertreten. Geschäftsführer ist seit 2010 Michael Metzler.