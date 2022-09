Der Christmas Garden Stuttgart lässt die Wilhelma bald wieder festlich erstrahlen!

Nach dem überwältigenden Publikumserfolg der Christmas Garden in der vergangenen Saison mit rund 1,9 Millionen Besucher:innen in Deutschland und Europa wird der Christmas Garden Stuttgart ab dem 17. November 2022 zum vierten Mal in der Wilhelma zu sehen sein. Der Vorverkauf für das neu gestaltete Open-Air-Erlebnis hat bereits begonnen!

Schon jetzt werden die Tage kürzer, und die Vorfreude auf die magischste Zeit des Jahres kann beginnen. Die traditionsreiche Wilhelma mit ihren spektakulären Parkanlagen und den königlichen Gebäuden wird auch in diesem Winter mit dem Christmas Garden Stuttgart faszinierend erstrahlen. Ab Einbruch der Dunkelheit erwacht in der Wilhelma wieder eine einzigartige Glitzerwelt: der Christmas Garden Stuttgart! Mit einem funkelnden Zusammenspiel von kunstvollen Lichtfiguren, märchenhaften Leuchtszenerien und traumhaften Illuminationen inmitten beeindruckender Flora und Fauna wird die Wilhelma in einen farbenfrohen Wintertraum verwandelt. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch das kulturdenkmalgeschützte Gelände erwartet das Publikum des Christmas Garden Stuttgart ein weihnachtliches Glanzmeer, das Groß und Klein zum Staunen bringt.

Vom 17. November 2022 bis zum 15. Januar 2023 lädt der Christmas Garden Stuttgart - durchgeführt von der Christmas Garden Deutschland GmbH und der C² Concerts GmbH - unter freiem Himmel von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Entschleunigen ein (am 24. & 31. Dezember 2022 ist der Christmas Garden Stuttgart geschlossen).

Karten gibt es auf christmas-garden.de/stuttgart sowie auf myticket.de und unter der Tickethotline 040 - 23 72 400 30, sowie über Easy Ticket Service und an allen Vorverkaufsstellen.

Wer über sämtliche Neuigkeiten rund um den Christmas Garden Stuttgart informiert werden möchte, abonniert am besten auf christmas-garden.de/stuttgart den Christmas Garden Stuttgart Newsletter.

Christian Doll, örtlicher Veranstalter und Geschäftsführer der C² Concerts GmbH: „Der Christmas Garden in Stuttgart hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten Veranstaltungen für Groß und Klein in der winterlichen Zeit entwickelt. Auch dieses Jahr werden in der einmaligen Wilhelma illuminierte Rundwege und neue funkelnde Lichtinstallationen wieder für eine magische Weihnachtsstimmung sorgen. Wir können es kaum erwarten, wieder zahlreiche Stuttgarter:innen und Gäste aus dem Umland zu begrüßen.“

Dr. Thomas Kölpin, Direktor der Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart: „In der dunklen Jahreszeit unseren schönen Zoologisch-Botanischen Garten in ein bezauberndes Licht zu rücken, macht uns jedes Jahr auf das Neue sehr viel Freude. Die außergewöhnliche Architektur im maurischen Stil trägt ihren Teil dazu bei, dass der Christmas Garden in Stuttgart wieder ein Glanzlicht dieses Winters werden wird.“

Aufgrund der gegenwärtigen Verhältnisse hat das Christmas Garden-Team sein Engagement nochmals verstärkt, den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten und die Events bestmöglich nachhaltig zu organisieren. So wurden fachgerechte Konzepte entworfen und zahlreiche Maßnahmen für eine umwelt- und energiebewusste Umsetzung zur Stromeinsparung ergriffen. Dazu gehören zum Beispiel die umfassende Umstellung auf eine effiziente, stromsparende LED-Technik bei den Lichtinstallationen und der Wegebeleuchtung, was eine 80‐prozentige Lichtstromersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln einbringt. Durch diese Maßnahmen wird der Gesamtstromverbrauch im Vergleich zu den Vorjahren bei der überwiegenden Anzahl an Standorten im Durchschnitt um 30% gesenkt. Hinzu kommen verkürzte Öffnungszeiten während der Wochentage. Durch diese Maßnahmen wird der Stromverbrauch stark gesenkt. Auf den einzelnen Besuch heruntergerechnet, wird so viel Strom benötigt wie zum Beispiel 26 Minuten einen Streamingdienst in Full HD in Anspruch zu nehmen oder auch wie fünf Minuten zu bügeln.

Hintergrundinformationen:

2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG das Erfolgsmodell Christmas Garden erstmals nach Deutschland in den Botanischen Garten Berlin. Aufgrund der überwältigenden Publikumsresonanz kamen weitere Standorte in Schloss & Park Pillnitz in Dresden (seit 2018), in der Wilhelma in Stuttgart (seit 2018), im Allwetterzoo Münster (seit 2019), im Botanischen Garten Madrid (2019), im Wollaton Park in Nottingham (seit 2020), im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main (seit 2021), im Erlebnis-Zoo Hannover (seit 2021), auf der Insel Mainau (seit 2021), auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz (seit 2021), im Kölner Zoo (seit 2021) und Weihnachten im Tierpark in Berlin (seit 2019) hinzu. International war der Christmas Garden in 2021 in Recinte Modernista de Sant Pau in Barcelona, im Jardín Botánico Histórico La Concepción in Malaga, in den Jardíns de Vivers in Valencia, im Parc de Saint-Cloud in Paris, im Windsor Great Park bei London, im Kenwood House in London und im Trentham Estate bei Newcastle zu bewundern. In der kommenden Saison 2022 feiern die Christmas Garden in den neuen europäischen Standorten Rom und in Chorzów ihre Premiere.