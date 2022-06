Digitale Standortbilanz 2020 der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim gewinnt German Brand Award

Unternehmen brauchen nicht nur gute Dienstleistungen und Produkte, um auf dem Markt bestehen zu können – sie müssen auch überzeugend darüber kommunizieren. Das sorgt für Aufmerksamkeit, stärkt die Marke und schafft Vertrauen. Um herausragende Erfolge in der Markenkommunikation zu würdigen, wird jährlich der German Brand Award von der Stiftung German Brand Institute vergeben. Zu den Siegerinnen und Siegern zählt 2022 auch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB). Ausgezeichnet wurde die vom Kommunikationshaus trurnit erstellte digitale Standortbilanz 2020 der Stadtwerke. Christian Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWLB, nahm den Award für die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim am 9. Juni 2022 in Berlin entgegen.

„Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim wandeln sich vom Grundversorger zum Umsorger der Menschen in der Region“, berichtet Christian Schneider, Vorsitzender der SWLB-Geschäftsführung. Die Website https://standortbilanz2020.swlb.de/ zeige Besucherinnen und Besuchern eindrucksvoll die Rolle der SWLB als Macher und Ermöglicher von Klimaneutralität und als verantwortungsvoller, nachhaltiger und innovativer Partner vor Ort. Erstellt hat die SWLB ihre Standortbilanz gemeinsam mit dem Kommunikationsdienstleister trurnit. Durch kreative Animationen, konkrete Zahlen, Vergleiche und ein Videointerview können sich die Leserinnen und Leser schnell und intuitiv informieren. Wichtig war es dem Team von trurnit, dass die Inhalte die zukunftsorientierte Ausrichtung der SWLB belegen und Vertrauen schaffen. Diese Kommunikationsleistung würdigte nun auch die Jury des German Brand Awards. Die Auszeichnung in der Kategorie Exzellente Markenstrategie und -kreation (Excellence in Brand Strategy and Creation) zeichnet die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen aus. Bei der SWLB ist dies die in Unternehmen und Markenzeichen verankerte soziale Verantwortung (Branded Corporate Social Responsibility).

Innovation, Glaubwürdigkeit, Markenausrichtung

„Die Jury lobte insbesondere die innovative Realisierung. Sie stärkt die Glaubwürdigkeit und steigert die nachhaltige Markenausrichtung“, freut sich Christian Schneider und ergänzt: „Rückmeldungen von unseren Kundinnen und Kunden und zahlreiche Neuanfragen zeigen, dass unsere Kommunikation funktioniert.“ Die Inhalte der

Internetseite können zusätzlich crossmedial für Social Media, Presse und das Kundenmagazin der Stadtwerke genutzt werden.

Der Kommunikationsdienstleister trurnit ist auf die Energiebranche spezialisiert. Leif Küpper, Geschäftsführer bei trurnit, erklärt: „Viel zu häufig werden Stadtwerke von den Menschen vor Ort als reiner Energieversorger verstanden. Mit der Standortbilanz zeigt die SWLB, dass sie viel mehr ist als das. Mit der transparenten Wandlung ‚Vom Versorger zum Umsorger‘ machen sie auf ihre tragende Rolle in der regionalen Energiewende aufmerksam, präsentieren sich als Arbeitgeber im Sinne von New Work und belegen ihre Bedeutung als Wirtschaftsmotor für die Region.“ Die Unternehmensgruppe trurnit ist einer der größten Kommunikationsdienstleister für die Energie- und Gesundheitsbranche im deutschsprachigen Raum. Sie begleitet die Energiewirtschaft im Dialog mit ihren Zielgruppen und im digitalen Wandel.

„Durch den Launch der digitalen Standortbilanz für die Marke SWLB konnten Sie sich dieses Jahr besonders von der Konkurrenz abheben“, lobte die unabhängige Jury des German Brand Awards. „Dabei fanden wir Folgendes ausgesprochen beeindruckend: Durch die innovative Umsetzung der digitalen Standortbilanz in Form von Infografiken, Animationen und Videointerviews schaffen Sie es, die Glaubwürdigkeit der nachhaltigen Markenausrichtung zu steigern. Das zukunftsorientierte Konzept zeigt die Fortschrittlichkeit des Unternehmens und stärkt so die Markenposition.“

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb der Stiftung German Brand Institute. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten deutschen Markenpreisen. Aus über 1.200 Einsendungen werden von einer unabhängigen, interdisziplinären Jury die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt.

Weitere Informationen zur trurnit Gruppe gibt es unter www.trurnit.de, Informationen zu den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim gibt es unter www.swlb.de.