Energieeffizienter Lichterglanz für die Esslinger Innenstadt

Pünktlich zum Start in die Adventszeit ist die Esslinger Innenstadt wieder zauberhaft beleuchtet. In den Fußgängerzonen sorgen rund 60 Lichterbögen und -vorhänge mit verschiedenen Motiven für ein weihnachtliches Ambiente. Lichterketten verwandeln Bäume am Marktplatz und an anderen Standorten in funkelnde Kunstwerke. Die schönen Häuserfassaden der Esslinger Altstadt kommen durch die Giebelbeleuchtung besonders zur Geltung.

„Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Menschen etwas für’s Herz zu geben und die Innenstadt aufzuwerten, zugunsten von Einzelhandel und Gastronomie“, sagt Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer. „Und dennoch achten wir selbstverständlich auf Klima- und Energieeffizienz“.

Denn bereits seit 2015 sorgen sparsame LED-Lampen und Zeitschaltuhren für Energieeinsparungen von über 90 Prozent. Der genutzte Strom ist außerdem CO 2 -neutral und wird vom lokalen Versorger bezogen. Denn grünES Ökostrom von den Stadtwerken Esslingen (SWE) wird in süddeutschen Wasserkraftwerken produziert.

Die SWE unterstützen die Weihnachtsbeleuchtung auch als Sponsor und leisten damit einen entscheidenden Beitrag für die Attraktivität der Innenstadt. „Wir freuen uns, dass die Esslinger City wieder im Lichterglanz der Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt und den Menschen in der Region insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten eine kleine Freude bereitet“, ergänzt Jörg Zou, Geschäftsführer der Stadtwerke Esslingen.

Verantwortlich für die Organisation der Weihnachtsbeleuchtung ist die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST). „Wir haben den Umstieg auf LED vor ein paar Jahren in enger Partnerschaft mit Hauseigentümern, Gewerbetreibenden, Stadtverwaltung und Stadtwerken gestemmt. Jetzt freuen wir uns auf ein energieeffizientes Lichtermeer als ideale Ergänzung zum Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, der nach drei Jahren Pause endlich wieder strahlt“, betont EST-Geschäftsführer Michael Metzler.