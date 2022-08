Hundertwassernachmittag für Kinder

In der letzten Ferienwoche, am 07. September um 14:30 Uhr, bietet die PlochingenInfo in Kooperation mit dem Umweltzentrum Neckar-Fils wieder den beliebten Hundertwassernachmitag für Kinder ab 5 Jahren an. Zusammen mit der Stadtführerin Irina Pechthold entdecken die Kinder Hundertwassers Märchenwelt und seine Träume und Ideen, wie man ein Leben im Einklang mit der Natur führen kann. Die Natur und deren Schutz war Hundertwassers zentrales Anliegen, deshalb werden im Anschluss an die Führung im Umweltzentrum auf dem Bruckenwasen Samenbälle selbst hergestellt, die natürlich mit nach Hause genommen werden dürfen.

Die Führung mit dem anschließenden Samenbombenbasteln dauert ca. 2 Stunden und kostet 10 € für ein Kind und eine Begleitperson. Die Anmeldung erfolgt über die PlochingenInfo. Anmeldeschluss ist am 30. August. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen muss die Führung leider abgesagt werden.

