IBA’27 fokussiert Bahnstadt-Engagement

Die IBA’27 (Internationale Bauausstellung ’27) muss ihre personellen Ressourcen bündeln und konzentriert sich deshalb ab sofort auf Schlüssel-Entscheidungen in Bezug auf die geplante Bahnstadt in Nürtingen. Andreas Neureuther, Technischer Beigeordneter der Stadt Nürtingen hält am Zeitplan fest: „Das Projekt geht Stück für Stück voran und wir sind überzeugt vom Gelingen dieses innovativen und urbanen Stadtquartiers mit Vorbildcharakter weit über die Region hinaus. Die vom Gemeinderat beschlossenen Zielen bringen wir weiter voran und sind der festen Überzeugung, dass wir 2027 Teil der Internationalen Bauausstellung sein werden.“

Bernd Schwartz, Amtsleiter Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Bürgerbeteiligung, ergänzt: „Auf unsere Pläne hat ein zurückhaltender Einfluss der IBA’27 keine Auswirkungen. Wir gehen Schritt für Schritt in die richtige Richtung.“ Bei der Gemeinderatssitzung am 15. November 2022 wird das Projektteam um Heidrun Eissele umfangreich über den aktuellen Stand und die nächsten Entwicklungen informieren.