In Esslingen wimmelt es!

OB Matthias Klopfer und EST-Geschäftsführer Michael Metzler haben am 2. Juni gemeinsam mit dem Silberburg-Verlag Tübingen das erste Esslinger Wimmelbuch vorgestellt. Nun ist es überall in der Stadt erhältlich.

Endlich gibt es auch zur schönen Fachwerkstadt am Neckar ein eigenes Wimmelbuch. Und wie der Name schon sagt: Es wimmelt darin nur so von Menschen, Details, Tieren und Sehenswürdigkeiten.

Die bekannte Illustratorin und kreative Gestalterin Daniela Grabner hat mit viel Liebe zum Detail und ebenso engagierter und kundiger Unterstützung aus Esslingen, umfänglich von Stadtmarketing & Tourismus, den Stadtwerken rund um das Merkel’sche Schwimmbad und von Kessler Sekt, wundervolle Szenen und Welten erschaffen.

In den sieben doppelseitigen Illustrationen werden zahlreiche kleine Alltagsszenen festgehalten, die Esslingen und seine Besonderheiten zeigen. Überall wimmelt es, unzählige Menschen aller Kulturen sind in der Stadt unterwegs, sei es auf dem Fahrrad, Skateboard oder im Rollstuhl.

Rund um die Stadtkirche St. Dionys, im Maille-Park beim Start des Entenrennens, auf dem Platz vor dem Schelztorturm oder beim sommerlichen Wochenmarkt auf dem Marktplatz, in dieser Stadt geht es turbulent zu.

Lebhaftes Treiben herrscht auch im Merkel’schen Schwimmbad, beim Open-Air-Kino auf der Burg, auf dem prächtigen Rathausplatz, beim stimmungsvollen Mittelalter- und Weihnachtsmarkt oder beim malerischen Stammhaus der berühmten Sektkellerei Kessler

Zusätzlich verstecken sich alle möglichen Charaktere, Tiere und lustige Fantasiefiguren in der Szenerie, und ab und zu schlängeln sich die Kessler-Piccolos mit Getränken durchs Bild. Auf keiner Seite fehlen dürfen aber der Postmichel und sein Pferd, die Zwiebel und das Teufelchen.

Das Esslinger Wimmelbuch richtet sich an Kinder ab etwa 2 Jahren. Zu den begeisterten „Lesern“ zählen auch Eltern und junggebliebene Erwachsene sowie alle Fans der Esslinger Altstadt.

Erschienen: Silberburg-Verlag Tübingen

Preis: 16,99 €

Erhältlich: im allgemeinen Buchhandel, der Esslinger Stadtinformation und im Merkel’schen Schwimmbad

Kontakt: Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar. aktuelle Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 10 bis 15.30 Uhr. Telefon 0711 396939 – 69, Fax 0711 396939 – 39, info@sslingen-marketing.de. www.esslingen-marketing.de