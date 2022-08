Stadtkultur & Open Air Kino in Stuttgart

In diesem Sommer ist die Stuttgarter Stadtkultur zum zweiten Mal zu Gast am Mercedes-Benz Museum. Seit Mitte Juli finden auf dem Vorplatz des Museums jede Menge Veranstaltungen statt.

Die Resonanz ist in der zweiten Saison ist wieder überragend. Auch im August gibt es jede Menge Highlights zu erleben. Neben dem Stuttgarter Comedy Clash ist Rapstar Haftbefehl am Stuttgarter Museum zu Gast. Für Freunde des Freilichtkinos wird in diesem Spätsommer viel geboten. Nach zwei Jahren Pause verwandelt sich die Open-Air Bühne vor dem Mercedes-Benz Museum wieder in ein Freilichtkino. An insgesamt 15 Abenden gibt es ein breites Spektrum internationaler Filme für jeden Geschmack zu erleben.

Im Sommer 2022 wird das Mercedes-Benz Museum wieder zur Bühne für ein buntes und vielfältiges Kulturprogramm: Die zweite Auflage von »Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum« führt das 2021 entwickelte Erfolgsmodell fort. Dafür stellt das Museum den Kulturschaffenden aus Stuttgart und der Region die Open Air Bühne als einzigartige Sommer-Location für deren Veranstaltungen zur Verfügung. In diesem Jahr ist die Stadtkultur noch bis zum 14. August am Start. Im August gibt es ein großes Programm für die Lachmuskeln.

Am 4. August ist der Stuttgarter Comedy Clash, Deutschlands größter Stand-up-Comedy-Wettbewerb, zu Gast am Museum. Später sorgen dann noch Witz vom Olli, am 12. August, das albschwäbische Duo Hillu’s Herzdropfa, am 13. August, und das Comedy Newcomerformat »Comedy 72«, am 14. August, für ordentliche Lacher. Und auch musikalisch wird bei der Stadtkultur im August noch einmal alles ausgepackt. Am 7. August ist zunächst der »King of Klezmer« Giora Feidman gemeinsam mit dem Jerusalem Duo zu Gast. Sie spielen ein Konzert, indem das berührende Wesen der Musik die Zuhörer in bisher unbekannte Klangwelten entführt. Am selben Abend können sich die Besucher auch auf Daniel Kahn freuen, der sich musikalisch zwischen Folk, Jazz und Klezmer bewegt. Am 11. August bringt Dane Drewis seinen funkigen, strandigen, kalifornischen Sound nach Stuttgart. Seine Musik ist eine charakteristischer Mischung aus Pop, Jazz, Reggae und Rock. Das große musikalische Highlight im August gibt es aber schon am 6. August. Freunde des Deutsch-Raps können sich freuen, wenn der Offenbacher Rap-Star Haftbefehl nach Stuttgart kommt.

»Wir freuen uns, die Geschichte der ‚Stadtkultur‘ nach der erfolgreichen Premierensaison 2021 fortzuschreiben. Das Programm ist super vielfältig – es gibt Stand-up-Comedy, Theater sowie Livekonzerte quer durch alle Musikgenres«, sagt Bettina Haussmann, die Leiterin des Mercedes-Benz Museums. »Als Veranstaltungsort ist die Open Air Bühne mit Platz für bis zu 1.100 Gäste geradezu ideal für die Stadtkultur. Unsere Partner schätzen die Bühneninfrastruktur, die wir ihnen zur Verfügung stellen, und unser Publikum die einzigartige Atmosphäre des Amphitheaters. Wenn sich an lauen Sommerabenden die untergehende Sonne zur Musik der Lieblingsband in der Museumsfassade spiegelt, sind das unvergessliche Erlebnisse.«

Unmittelbar an diese Veranstaltungshighlights anschließend beginnt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause auch endlich wieder die Open-Air Kino Saison am Mercedes-Benz Museum. Ab dem 19. August verwandelt sich die Open Air Bühne wieder in ein Freilichtkino. Das beliebte Kinovergnügen unterm Sternenhimmel findet dann schon in der 14. Saison statt. An insgesamt 15 Abenden können sich die Besucher auf beste Unterhaltung auf der Leinwand freuen. Zum Auftakt am 19. August gibt es die deutsche Komödie »Wunderschön« zu sehen, bei der drei Frauen nach ihrem jeweils eigenen Schönheitsideal suchen. Aber auch viele internationale Spielfilmkracher sind in der einzigartigen Atmosphäre am Mercedes-Benz Museum zu erleben. So können sich die Zuschauer etwa am 27. August auf die oskarprämierte Neuverfilmung von »Dune« freuen oder bei der European Outdoor Film Tour am 23. August die besten Outdoor- und Abenteuerfilme erleben. Zum großen Abschluss der Sommer-Open-Air-Saison sorgen dann die Blockbuster »James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben« am 3. September und »Thor: Love and Thunder« am 4. September für einen mehr als gelungenen Ausklang.

Stadtkultur & Open-Air Kino am Mercedes-Benz Museum, bis So. 4. September, Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart, alle Infos, Termine und Tickets gibt es unter: www.mercedes-benz.com/stadtkultur und www.mercedes-benz.com/oak