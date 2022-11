SWLB spendet Hundeschwimmen-Einnahmen an Tierheim und Rettungshundestaffel

Nach dem diesjährigen Hundeschwimmen im Freibad der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim gehen die Einnahmen für jede teilnehmende Pfote an zwei soziale Einrichtungen. Die Gesamteinnahmen von rund 1500,- Euro wurden Ende Oktober dem Tierheim Ludwigsburg und der Malteser Rettungshundestaffel übergeben. 1000,- Euro erhält das Tierheim in Ludwigsburg, 500,- Euro gehen an die Malteser Hundestaffel. Die Spendenschecks wurden von Jens Ronneberger, Bereichsleiter Freizeit & Mobilität der SWLB (3.v.l.), sowie Stadtwerke-Initiatorin Manuela Kaiser (4.v.l.) an Nadine Wagner vom Tierheim (4.v.r.) sowie Lars von Linck, Malteser Rettungshunde (3.v.r.), überreicht. Die SWLB bedankt sich bei allen Teilnehmenden, die mit ihrem Eintritt beim Hundeschwimmen im Oktober nicht nur ihren eigenen Tieren einen Sprung ins kalte Nass gönnten, sondern auch die vielen Tiere im Tierheim Ludwigsburg und die Rettungshundestaffel unterstützen.